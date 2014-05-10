T24 LogoT24 Logo
Politika

İstanbul Barosu’ndan Feyzioğlu’na destek

İstanbul Barosu yaptığı açıklamayla, Metin Feyzioğlu’nun Danıştay’ın 146. kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmaya tepki gösteren Başbakan Erdoğan’ı kınadı

10 Mayıs 2014 20:34

İstanbul Barosu’ndan yapılan açıklamayla, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun Danıştay’ın 146. kuruluş yıldönümünde konuşmasını bölüp tepki göstererek salonu terk eden Başbakan Tayyip Erdoğan’ı kınandığı belirtildi.  Açıklamada “İstanbul Barosu olarak bu saldırıyı şiddetle kınıyor, bu gibi saldırılar karşısında TBB ve Başkanının yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz” denildi.

İstanbul Barosu'ndan yapılna açıklamanın tam metni ise şöyle:

“Danıştay’ın kuruluş yıldönümünde; bir hukuk devletinde, devlet adabı ve geleneği içerisinde asla görülemeyecek ve kabullenilemeyecek bir durum yaşanmış, TBB Başkanı konuşmasını yaparken Başbakan’ın müdahalesine ve hakaretamiz sözlerine maruz kalmıştır. Birlik Başkanının konumunun ve sıfatının gereği olarak yaptığı konuşmaya başbakanın bu şekilde müdahale hakkı yoktur. Esasen yapılan bir müdahale olmaktan ziyade tahammülsüzlüğün de ötesinde bir saldırı, taciz ve saygısızlıktır. Devlet adabı ve genel adap kuralları içerisinde eleştirinin çeşitli yolları olup söz kesme, kişilik haklarına saldırı bu yollar arasında değildir. Üstelik edep ve nezaket kurallarına en çok uyması gereken devletin belirli makamında olan kişilerdir. Bu saldırıyı tüm barolara ve avukatlara yapılmış kabul etmekte ve şiddetle kınamaktayız. Başbakan olmak kimseye, hele savunma makamını temsil eden Birlik Başkanına, üstelik konuk olduğu bir ortamda böyle bir saygısızlık yapma hakkını vermez. Kaldı ki yapılan ev sahibi konumundaki Danıştay’ın kurumsal kimliğine de saygısızlıktır. Bunun başbakanın yargıya yönelik ilk saldırısı olmadığını hatırlatmakta yarar vardır ve öyle anlaşılmaktadır ki son da olmayacaktır. Başbakanın tüm nezaket kurallarına, devlet adab ve geleneklerine tamamen aykırı ve tahammülsüz, kontrolsüz bu tutumu düşündürücüdür ve kabul edilemez. Anlaşılan odur ki başbakanın ifade özgürlüğünden anladığı sadece kendi ve kendisi gibi düşünenlerin ifadeleri ile sınırlıdır. 

İstanbul Barosu olarak bu saldırıyı şiddetle kınıyor, bu gibi saldırılar karşısında TBB ve Başkanının yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. 

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.” 

 

ETİKETLER

istanbul barosuümit kocasakalmetin feyzioğlutepkikınamadestekbaşbakan erdoğan

İlgili Galeri

'Caps'lerle Başbakan Erdoğan'ın Feyzioğlu'na tepkisi

İlgili Haberler

Metin Feyzioğlu: Başbakan saygı sınırlarını fersah fersah aştı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Başbakan'ın tepkisinden sonra ilk kez konuştu

'Güya bir hukukçuyu dinledik, Anayasa profesörüymüş, ne olursan ol'

Erdoğan'dan Metin Feyzioğlu'na: Çıkar cübbeni sen de siyaseti çok seviyorsan, çık siyaset meydanına kendini ispat et

Başbakan Erdoğan'ın Feyzioğlu çıkışına sosyal medyada kim ne dedi?

Başbakan Erdoğan'ın hükümete yönelik eleştiriler içeren bir konuşma yapan Metin Feyzioğlu'na yönelik çıkışı sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24