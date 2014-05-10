İstanbul Barosu’ndan Feyzioğlu’na destek

İstanbul Barosu’ndan yapılan açıklamayla, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun Danıştay’ın 146. kuruluş yıldönümünde konuşmasını bölüp tepki göstererek salonu terk eden Başbakan Tayyip Erdoğan’ı kınandığı belirtildi. Açıklamada “İstanbul Barosu olarak bu saldırıyı şiddetle kınıyor, bu gibi saldırılar karşısında TBB ve Başkanının yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz” denildi.

İstanbul Barosu'ndan yapılna açıklamanın tam metni ise şöyle:

“Danıştay’ın kuruluş yıldönümünde; bir hukuk devletinde, devlet adabı ve geleneği içerisinde asla görülemeyecek ve kabullenilemeyecek bir durum yaşanmış, TBB Başkanı konuşmasını yaparken Başbakan’ın müdahalesine ve hakaretamiz sözlerine maruz kalmıştır. Birlik Başkanının konumunun ve sıfatının gereği olarak yaptığı konuşmaya başbakanın bu şekilde müdahale hakkı yoktur. Esasen yapılan bir müdahale olmaktan ziyade tahammülsüzlüğün de ötesinde bir saldırı, taciz ve saygısızlıktır. Devlet adabı ve genel adap kuralları içerisinde eleştirinin çeşitli yolları olup söz kesme, kişilik haklarına saldırı bu yollar arasında değildir. Üstelik edep ve nezaket kurallarına en çok uyması gereken devletin belirli makamında olan kişilerdir. Bu saldırıyı tüm barolara ve avukatlara yapılmış kabul etmekte ve şiddetle kınamaktayız. Başbakan olmak kimseye, hele savunma makamını temsil eden Birlik Başkanına, üstelik konuk olduğu bir ortamda böyle bir saygısızlık yapma hakkını vermez. Kaldı ki yapılan ev sahibi konumundaki Danıştay’ın kurumsal kimliğine de saygısızlıktır. Bunun başbakanın yargıya yönelik ilk saldırısı olmadığını hatırlatmakta yarar vardır ve öyle anlaşılmaktadır ki son da olmayacaktır. Başbakanın tüm nezaket kurallarına, devlet adab ve geleneklerine tamamen aykırı ve tahammülsüz, kontrolsüz bu tutumu düşündürücüdür ve kabul edilemez. Anlaşılan odur ki başbakanın ifade özgürlüğünden anladığı sadece kendi ve kendisi gibi düşünenlerin ifadeleri ile sınırlıdır.

İstanbul Barosu olarak bu saldırıyı şiddetle kınıyor, bu gibi saldırılar karşısında TBB ve Başkanının yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.”