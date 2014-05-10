Başbakan Erdoğan'ın Feyzioğlu çıkışına sosyal medyada kim ne dedi?

Başbakan Tayyip Erdoğan, Danıştay’ın 146. Kuruluş yıldönümünde bir konuşma yapan , Metin Feyzioğlu’nun hükümete yönelik eleştiriler içeren konuşmasına tepki göstererek salonu terk etti. Başbakan Erdoğan’ın “edepsizlik yapmakla” suçladığı Metin Feyzioğlu sosyal medyada da günün en çok konuşulan konusu oldu.

Başbakan Erdoğan’ın çıkışı AKP cephesinde doğru ve yerinde bulunurken, muhalefet partilerinin milletvekilleri ve bazı gazeteciler Erdoğan’ın tavrını “tahammülsüzlük” olarak yorumladı. Feyzioğlu’nun konuşmasının siyasi olmadığını savunan kesimler Erdoğan’ın tavrı için “kurgu” değerlendirmesi yaptı.

Danıştay toplantısın’da Başbakan Erdoğan’ın Feyzioğlu’na gösterdiği tepki için nediyor.com tarafından derlenen sosyal medya yorumlarının bazıları şöyle: