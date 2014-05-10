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Metin Feyzioğlu: Başbakan saygı sınırlarını fersah fersah aştı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Başbakan'ın tepkisinden sonra ilk kez konuştu

10 Mayıs 2014 16:40

Danıştay’ın 146. kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmayla Başbakan Tayyip Erdoğan’ın tepkisini çeken Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyizoğlu, “Seçimlere kalmış 2 ay. Ben birbirimizi kucaklıyorum diyorum. O anda kalkıp Başbakan son derece üzücü, saygı sınırlarını fersah fersah aşmış bir açıklama yapıyor” dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü programında tartışma yaşandı.

Cihan Haber Ajansı'ndan Ahmet Şinoforoğlu'nun haberine göre, yaşanan tartışma sonrası açıklama yapan Feyzioğlu, “Ben burada TBB Başkanı'nın yapması gerek konuşmayı yaptım. Ne öyle bir talebim, ne de öyle bir beklentim var. Seçimlere kalmış 2 ay. Ben birbirimizi kucaklıyorum diyorum. O anda kalkıp Başbakan son derece üzücü, saygı sınırlarını fersah fersah aşmış bir açıklama yapıyor. Bu konuşmanın her satırı düşünülerek yazılmıştır.” dedi.

 

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