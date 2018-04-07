Daily Sabah: Boğaz'daki kaza, Kanal İstanbul mega projesinin gerekliliğini gösterdi

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin İngilizce edisyonu olan Daily Sabah gazetesi, İstanbul Boğazı’nda yaşanan tanker kazasının Kanal İstanbul projesinin ‘gerekliliğini’ ortaya koyduğunu savundu.

Malta bandıralı bir Vitaspirit isimli geminin dümeninin kilitlenmesi sonucunda İstanbul Boğazı’ndaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmasından birkaç saat sonra Daily Sabah tarafından yayınlanan haberde, “Boğazdaki güvenliğe dair kaygılar artarken, hükümetin tutkulu Kanal İstanbul projesi de yeniden sosyal medyada gündeme geldi” ifadelerine yer verildi.

Daily Sabah, uzmanlarca doğaya ve kent hayatına geri dönülemez zararlar verebileceği uyarısında bulunduğu projenin, kargo gemilerinden kaynaklanan hava kirliliğinin önüne geçeceğini savundu.

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen 'Vitaspirit' adlı dökme yük gemisi, bugün 15.30 civarında Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarptı. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralı olmadığı öğrenildi. Kazanın ardından İstanbul Boğazı çift yönlü olarak olarak trafiğe kapatıldı.