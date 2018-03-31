Kanal İstanbul projesi için tüm altyapı tesisleri değişecek

ÇED süreci henüz tamamlanmayan Kanal İstanbul projesi için güzergâhtaki mevcut ve planlanan tüm altyapı tesisleri değiştirileği iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, tartışmalı Kanal İstanbul projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci bile tamamlanmadan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün yazısının ortaya çıktığı öne sürüldü. Müdürlük 22 Ocak’ta kurumlara “Kanalı kesen mevcut ve planlanan büyük altyapı tesislerinin deplasmanı” başlığıyla yazdığı yazıda “Kanal İstanbul Projesi Etüt, Proje ve Danışmanlık Hizmeti” işinin 14 Temmuz 2017’de ihalesinin Yüksel Proje Uluslararası A. Ş, tarafından alındığı anımsatıldı. Yazıda öngörülen proje güzergâhını kesen mevcut ve planlanan önemli altyapı tesislerinin ilgili kurumlardan alınan bilgiler çerçevesinde belirlendiği ifade edildi.

‘Olumsuz etkilenmesin’

Bu tesislerin kanal inşaat ve işletmesini etkilemeyecek şekilde deplase edilmesi (yer değiştirmesi) gerektiği vurgulanan yazıda özetle şu ifadeler kullanıldı: “Kanal güzergâhını etkileyen önemli mevcut ve planlanan altyapı hatlarının kanal inşaat ve işletmesini olumsuz etkilemeden ne şekilde deplase edilebileceği konusunda kavramsal projelerin hazırlanması ve ilgili kurumlar ile gerekli mutabakabatın sağlanması çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmaların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında, işin yüklenicisi Yüksel Proje Uluslararası A. Ş. sorumludur. Söz konusu altyapı deplasman inşaatının kanal inşaatı ile uyumlu yürütülmesi için gerekli koordinasyon yüklenici firma ve Bakanlığımız Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.”

Yazıda son olarak “Ülkemizin önemli stratejik projelerinden olan Kanal İstanbul Projesi’nin zamanında ve başarıyla tamamlanması için en önemli faktörlerden birisi de ilgili kurumlar arası ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi olduğu açıktır. Yüksel Proje Uluslararası A. Ş. tarafından kurumunuza iletilecek altyapı deplasman kavramsal projeleri ile ilgili görüş ve önerilerinizin ivedilikle verilerek; söz konusu altyapı tesislerinin deplasmanı için Yüksel Proje ve idaremiz ile mutabakatınızın sağlanması ve projenin zamanında ve başarıyla tamamlanması için son derece önemlidir” denildi. Yazının gönderildiği kurumlar şöyle:

-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

-T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü n Karayolları Genel Müdürlüğü

-Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

-İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

-Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

-Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

-Boğaziçi Elektirik Dağıtım A. Ş. Genel Müdürlüğü

-MSB Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı”

Proje fay hatlarının üsütünde

2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘çılgın proje’ olarak açıkladığı Kanal İstanbul projesinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci 27 Şubat’ta başlatıldı. 45 kilometre uzunluğundaki kanal, Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinden geçiyor. Kanal, Küçükçekmece Gölü’nden başlayarak, Sazlıdere Barajı Havzası boyunca devam edip Sazlıbosna köyünü geçerek Dursunköy’ün doğusuna ulaşacak; Baklalı köyünü geçtikten sonra da Terkos Gölü’nün doğusundan Karadeniz’e ulaşması planlanıyor. Sadece başvuru dosyası bulunan projenin ÇED sürecinde birçok yeni bilgi ortaya çıktı. En son projenin güzergâhında yer alan Küçükçekmece Gölü tabanında 3 adet aktif fay hattı olduğu belirtildi.