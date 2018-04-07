Dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarptı. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralı olmadığı öğrenildi. Kazanın ardından İstanbul Boğazı çift yönlü olarak olarak trafiğe kapatıldı.

Yalıya çarpan gemi 225 metre boyunda "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi. Gemi, Karadeniz-Marmara yönlü geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında dümen gücünü kaybederek Lacivert ve Uskumru restoranlarının olduğu bölgede Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye Kıyı Emniyeti tahlisiye botu ve römorkörleri sevk edildi. Gemi römorklerle çekilirken yalıda büyük hasar oluştu.

Kazanın ardından İstanbul Boğazı çift yönlü olarak olarak trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği, geminin makinasının tamamen stop etmesi sonucunda hızla karaya doğru sürüklenerek yalıya çarptığını açıkladı. Valilik tarafından gemi kazasıyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Saat 15.25'de Malta bayraklı "VITASPIRIT" isimli geminin, Rusya'dan Suudi Arabistan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney yönünde ilerlerken Kanlıca önlerinde gemi makinasının tamamen stop etmesi nedeniyle hem ana makina hem de dümen çalışmadığı için hızla karaya doğru sürüklenirken acil olarak demir atıldığı, ancak karaya giden geminin 15.30'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası'nda yalıya çarptığı tespit edilmiştir. Gemi, kılavuz kaptanla İstanbul Boğaz girişini yapmıştır. Gemi boyu 225 metre olup 62.623 ton arpa yükü bulunmaktadır. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait gamiler ivedi olarak yerine İstanbul Gemi Hizmetleri merkezimizce gönderilmiştir. Nene Hatun Kurtarma Gemisi, Kurtarma-3, Kurtarma-6, Kurtarma-7, Kurtarma-8 römorkörleri ile Kıyı Emniyeti-1 ve Kıyem-1 hızlı tahsiliye botları ve Fener 1 botu ile balık adam ekibi ile kara tahsiliye ekibi ivedi olarak olay yerine intikal etmiştir. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır. Kazazede geminin demir alması sonrasında çapasının deniz dibi kablosuna takılı olduğu tespit edilmiş, kablodan kurtarma operasyonuna müteakiben römorkörler vasıtasıyla emniyetli bir şekilde Ahırkapı Demir yerine sevki sağlanmaktadır. Olayda can kaybı ve deniz kirliliği olmamıştır. Olay ana makinanın tamamen stop etmesi nedeniyle yaşanmıştır."

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Deniz Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Recep Canpolat, geminin makina arızası sonucu sürüklendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Normalde 200 metrenin üzerindeki gemilerin kılavuz kaptan almaları gerekiyor, tavsiye edilen bi konu. Bu saate kadar bu konuda bir teyit alamadık.

2001 yapımı, eski bir gemi. 12 kez rota değiştirmesi gerekiyor. Burada sefer yapan gemi kaptanları, burada dünyanın başka yerinde olmayan bir akıntı türü var. Bu noktada kılavuz kaptanın operasyonu yaparken, geçiş güzergahında manevraları net yapması gerekiyor. Akıntının yoğun olduğu bölgeler burası. Bu noktada kılavuz kaptan yoksa bu bir hatadır, varsa da incelemeler sonucunda neden bu durumda olduğu anlaşılır."

Ünlü filmler ve dizilere ev sahipliği yapmıştı

Şimdilerde düğün, konser ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapan yalı 'Binbir Gece' gibi popüler dizilere de ev sahipliği yaptı. Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in son filmi İstanbul Kırmızısı bu Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda çekilmişti.

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın tarihçesi

Kırmızı renkteki bu ikonik yapının bilinen ilk sahibi, Osmanlı’nın ilk tıp okulu olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin ilk mezunlarından Hekimbaşı Salih Efendi. Yalıya da ismini veren Hekimbaşı Salih Efendi 3 Osmanlı sultanının doktorluğunu yapmanın yanı sıra botanik hocalığı, maarif müsteşarlığı ve Maarif Meclisi başkanlığı gibi görevlerde de bulunmuş, ünü Osmanlı sınırlarını aşmış biri. İstanbul Boğazı’nda fotoğrafı en çok çekilen yapılar arasında yer alan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı, “Binbir Gece” gibi popüler dizilere de ev sahipliği yapmış. Yalı şimdilerde düğün, konser ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapıyor.