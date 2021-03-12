'Daha istikrarlı Türkiye' anketi: Cumhur İttifakı iktidarı ile muhalefet iktidarı kafa kafaya

Metropoll'un araştırmasına göre, seçmenin yüzde 45'i Türkiye'nin Cumhur İttifakı iktidarında daha istikrarlı olacağını, yüzde 44'lük kesim de muhalefetin iktidarında daha istikrarlı olacağını düşünüyor.

Metropoll Araştırma'nın her ay yaptığı Türkiye'nin Nabzı anketinin şubat ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, katılımcılara, "Hangi iktidarda Türkiye daha istikrarlı olur?" sorusu yöneltildi.

Cumhur İttifakı'nda Türkiye'nin daha istikrarlı olacağını düşünenlerin oranı yüzde 45,4 iken, bu oran muhalefet iktidarını seçenlerde yüzde 44,2 oldu.

Seçmenler, 2018'de oy verdiği partiye göre incelendiğinde ise, AKP seçmeninin yüzde 15,9'u, MHP seçmeninin de yüzde 24,2'si, muhalefet iktidarında Türkiye'nin daha istikrarlı olacağını söyledi.

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