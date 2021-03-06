Anket: Halkın yüzde 83,1'i, kamu kurumlarında çalışanların başörtü takmasına izin verilmesi gerektiğini savunuyor

MetroPOLL'ün araştırmasına göre, kamu kurumlarında çalışanların başörtü takmasına izin verilmesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 83,1'ken, izin verilmemesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 11.

MetroPOLL Araştırma, her ay yaptığı 'Türkiye'nin Nabzı' araştırmasının Şubat ayı sonuçlarını açıkladı. Katılımcılara, "'Kamu kurumlarında çalışanların başörtüsü giymesine izin verilmemelidir' görüşüne katılıyor musunuz?" diye soruldu.

Ankete katılanların yüzde 11,2'si, kamu kurumlarında başörtüsüne izin verilmemesi gerektiğini savunurken, yüzde 83,1'i ise, izin verilmesi gerektiğini belirtti. Katılanların yüzde 5,7'si ise, "Fikrim veya cevabım yok" dedi.

Katılımcılar, 2018'deki genel seçimlerde oy verdikleri parti bazında incelendiğinde ise; AKP seçmeninin yüzde 11,9'nun, CHP seçmeninin yüzde 15'inin, İyi Parti seçmeninin yüzde 17,4'ünün kamu kurumların çalışanların başörtüsü giymemesi gerektiğini savunduğu görüldü.

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