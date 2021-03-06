Anket: Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar Tayyip Erdoğan ve Mansur Yavaş olursa sonuç ne olur?

Metropoll'ün araştırmasına göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar mevcut Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olursa, seçmenin yüzde 44,4'ü Yavaş'a oy vereceğini belirtirken, yüzde 44,6'sı da Erdoğan'dan yana oyunu kullanıyor. Seçim yarısı Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında olursa, İmamoğlu'nun yüzde 43,7, Erdoğan'ın yüzde 44,3 oy alacağı görülüyor.

Metropoll Araştırma, her ay düzenli olarak yayınladığı 'Türkiye'nin Nabzı' anketinin Şubat ayı sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara, "Gelecekte yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde, adaylar mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş olursa kime oy verirsiniz" diye soruldu.

Ankete katılanların yüzde 44,6'sı Erdoğan'a, yüzde 44,4'ü de Yavaş'a oy vereceğini söyledi. Yüzde 3,9'luk kesim, kararsız seçmenden oluşurken, "protesto oy" diyenlerin oranı da yüzde 4,6'yı oluşturdu.

Seçmen, 2018 yılındaki genel seçimlerde oy verdiği parti bazında incelendiğinde ise, AKP seçmeninin yüzde 11,8'inin MHP seçmeninin yüzde 22,2'sinin Mansur Yavaş'a oy verdiği görüldü.

Erdoğan'ın rakibi İmamoğlu olursa ne olur?

Katılımcılara sorulan bir diğer soru ise "Gelecekte yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde, adaylar mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu olursa kime oy verirsiniz" oldu.

Ankete katılanların yüzde 44,3'ü Erdoğan'a, yüzde 43,7'si de İmamoğlu'na oy vereceğini söyledi. Yüzde 4,5'lik kesim kararsız seçmenden oluşurken, "protesto oy" diyenlerin oranı da yüzde 5,3'ü oluşturdu.

Seçmen, 2018 yılındaki genel seçimlerde oy verdiği parti bazında incelendiğinde ise, AKP seçmeninin yüzde 9,2'sinin, MHP seçmeninin yüzde 21,1'inin İmamoğlu'na oy verdiği görüldü.