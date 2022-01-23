Cumhuriyet yazarı Tan: Bu dil kopartma beyanı halktan kopma beyanından ve önceki son çıkış mı acaba?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ahmet Tan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sezen Aksu’ya yönelik, "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" sözlerini yorumladı. Tan, “Bu dil kopartma beyanı halktan kopma beyanından ve önceki son çıkış mı acaba?” düşüncesini dile getirdi.

Tan yazısında, “Devlet Bahçeli, 'Tek Adam Anayasası'na geçişi şöyle savunmuştu: 'Fiili durumu hukuki hale getireceğiz' Ve el ele tutuşup fiili durumu 'hukuki' hale getirdiler.. Dört yıldır bu 'hukuki macera'nın politik, ekonomik, kültürel ve insani sonuçlarını milletçe ve dehşetle izlemekle yetinmiyor, yaşıyoruz da.. Reyiz cuma günü bu kez, hem de cami içinde, gündemdeki bir şarkıcıya işaret ederek 'O dilleri yeri geldiğinde koparmak da bizim görevimizdir' buyurdu. Minberde değildi, elinde kılıç yoktu. Bu 'şeriata geçiş' fetvası değilse bile yine de fiili bir 'niyet beyanı' idi." görüşünü savundu.

Tan şu ifadeleri kullandı:

"Bahçeli’nin iştah ve iştiyakla bu beyana sahip çıkması elbette ittifak ve zihniyet gereği. “Dil, kol, ayak ve kelle kesmek” ise şeriat hukukunun icabı! Zaten “Öl de ölelimci” meczup bir çekirdek kitle var.. Bu kitlenin, “kes de keselim!”e, “kopar de koparalım”a geçiş yapması çok zor olmasa gerek..

Reyiz, yine de Bahçeli ile el ele verip “Bir işaret çaksak yeter!” diye düşünmüyordur eminim. Biri devletin başı, ötekinin de adı Devlet! “Ebed müddet-Devlet!” diye bir sloganı da var.. Bunun bir anlamı olmalı!

İkisinin de yaşı Türkiye erkek ortalama yaşam süresinin sınırına yaklaşıyor. İp atlayacak formda da olsalar, dünyevi hırsların peşine takılacak halleri yok. Dahası Zincirlikuyu Mezarlığı’nın anıtsal girişine “Her canlı ölümü tadacaktır!” ayetini yazdıran da bizzat Reyiz’in kendisi.. Bu dil kopartma beyanı halktan kopma beyanından ve önceki son çıkış mı acaba?”

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