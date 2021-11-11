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Politika

Cumhuriyet yazarı Pehlivan, örnekler verdi: Bürokrasi de beyaz bir sayfa hayali kuruyor, bugünlerin mazi olacağını fark ediyor

Pehlivan, "Devlette AKP'den kaçanlar" başlıklı bir yazı kaleme aldı

11 Kasım 2021 07:49

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik "kanun dışı iş yapmayın" çağrısının etkili olduğunu savundu. 

Pehlivan, yazısında şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu’nun bürokrasiye yaptığı 'suçlara ortak olmayın' çağrısı o kadar etkili oldu ki... Bakın, iki örnek vereyim: 

Daha kısa süre önce... İktidarın adamı olduğundan kimsenin şüphesi olmayan bir yüksek bürokrat... Karşısında oturan kişi ise iktidarın hiç de hoşnut olmadığı bir başka bürokrat. Sohbet dönüyor dolaşıyor, seçim tartışmalarına geliyor. İktidara eklemlenmiş bürokratın ağzından birden şu cümle çıkıyor: 'İleride dostluğunu isterim...' Karşısındaki kişi 'Hayırdır sayın başkan' diye şaşırarak yanıt veriyor. Keza, duyduğu cümle karşısında yeniden şaşırmamak mümkün değil: 'İlelebet AK Parti olmayacak ya!'

Bir başka kritik isim... Bu kez güvenlik bürokrasisinden... Devletin çürümesinden, illegal faaliyetlerden dert yanıyor. Ve AKP iktidarına dair şu tespitini masadakilerin duymasını istiyor: 'Devlette 20 yıl çok uzun!' Demem o ki... Bürokrasi de beyaz bir sayfa açmanın hayalini kuruyor. Hiç olmadı, bugünlerin artık mazi olacağını fark ediyor."

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