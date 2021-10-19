Cumhuriyet yazarı Pehlivan: İddia ediliyor ki Cumhur İttifakı'nda Bahçeli’nin beklediği kararlar alınmazsa sorun daha da büyüyecek

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatı sonrası istifa eden HSK üyesi Hamit Kocabey'in istifasının ardındaki iddiaları yazdı.

Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kaynağa göre, istifanın perde arkasında Cumhur İttifakı’nda yaşanan kriz vardı. İddia ediliyor ki ittifakta Bahçeli’nin beklediği kararlar alınmazsa sorun daha da büyüyecek. Bu tezi dile getirenler, MHP liderinin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün tasarruflarından hoşnut olmadığını da vurguluyor.

Bir diğer kaynağa göre ise bu söylentiler doğru değil. Bunu diyenler, Kocabey’in alınmasının sebebinin Ankara ve İstanbul kökenli davalar olduğunu düşünüyor. Hatta olay yaratacak bir iddiayı da öne sürüyorlar: MHP’nin bir genel başkan yardımcısının da bazı iş takiplerinin içinde olduğu Devlet Bahçeli’ye iletilmiş. MHP lideri zaman içinde onu da pasifleştirecekmiş.

Pehlivan, ayrıca "Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu” olarak duyurulan "Bataklık" operasyonunun iddianamesinde denizcilik şirketi sahibi bir armatör Uğur Şener'in sanık olarak yer almamasıyla ilgili olarak da Kocabey'i ve oğlu Nizameddin Kocabey'in işaret etti.

Pehlivan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucudan elde edilen geliri aklamakla suçlanan armatör Uğur Şener’in Bataklık davasından nasıl kurtulduğunu ilk bu köşede, 13 Temmuz’da okudunuz. Şüpheli Şener’in, babası güçlü bir avukat sayesinde özgürlüğüne kavuştuğunu yazmıştım. İşte iddialara konu olan o avukat, istifa ettirilen HSK üyesinin oğlu Nizameddin Kocabey’di. Yani babasının gücünü kullanmakla itham edilen isimdi bahsettiğimiz.

HSK’deki istifa sonrası “uyuşturucu borsası” iddiası tekrar gündeme geldi. Sonra beklenen oldu, mahkeme kararıyla ilgili haberler internet erişiminden kaldırıldı. Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nin o yasak kararını inceledim. İlgili haberlerde eski HSK üyesi Hamit Kocabey’in kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçe olarak sunuluyordu.

Peki, mahkeme kararı kimin talebi üzerine verildi? Kocabey’in avukatının. Kimdi o avukat? Kocabey’in oğlu Nizameddin Kocabey. Yani babasının nüfuzunu kullanarak çıkar sağladığı iddia edilen avukat, kendisiyle ilgili o haberleri de yine babasının adını kullanarak yasaklattı."

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