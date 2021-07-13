Cumhuriyet yazarı Pehlivan, "Bataklık" iddianmesini yazdı: Armatör Uğur Şahin 74. sanık olmaktan nasıl kurtuldu, gizli bir avukat ve babası mı vardı?

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu” olarak duyurulan "Bataklık" operasyonunun iddianamesine ilişkin olarak bir yazı kaleme aldı.

Pehlivan, iddianamede, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in işaret ettiği Nevzat Kaya'nın da yer aldığını hatırlattı. Kaya'nın "operasyondan kurtarmak için Soylu’nun oğlunun rüşvet istediği iddia edilen isim" olduğunu hatırlatan Pehlivan, "Hani, cezaevinden hızlıca çıkarılan kişi..." dedi.

Pehlivan, savcı iddianamesinde 73 sanığın suçuna kanıtlar sunulduğunu belirterek, hakkında gözaltına kararı olan, denizcilik şirketi sahibi bir armatör Uğur Şener'in sanık olarak yer almadığını yazdı.

Pehlivan, "Hakkında gözaltı kararı var. Öyle ya, uyuşturucudan elde edilen gelir onun şirketi üzerinden legalleştiriliyormuş. Ben demiyorum; bakın Ankara Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen, onu tutuklamaya sevk ederken ne yazıyor: 'Şüpheli Uğur Şener, örgüt lideri Nejat Daş ile irtibatlı. Gümrük müfettişleri ve MASAK Başkanlığı raporlarında belirtildiği üzere, şüpheli Uğur Şener’in şirketi aracılığı ile şüpheli gemi alım satım işlemleri bulunuyor. Off shore hesaplar kullanarak şüpheli işlemlerle sattığı gemide 23.09.2016 tarihinde İspanya’da 20 ton Fas haşhaşı ele geçirildi. Yakalanan gemi serbest bırakıldı ve Türkiye’ye döner dönmez ismi Sibel D olarak değiştirildi. Ve Nejat Daş isimli şahsın şirketi olan CHS Group şirketine devredildi.'" ifadelerini kullandı.

Pehlivan, şöyle devam etti:

"Özetle, armatör Şener’in örgüt lideri Daş ile ilişkisi resmi raporlara dayandırılıyordu. Ancak tutuklama konusunda elini hiç de korkak alıştırmayan hâkimler, bu kadar ağır ithamların yapıldığı Uğur Şener’i serbest bıraktı.

Yetmedi. Bataklık iddianamesinde de hakkında aynı suçlamalar yapılmasına rağmen Uğur Şener’e dava açılmadı. Hakkında bu kadar tespit, rapor ve delil olmayan kişilerin bile kara para aklamaktan cezalandırılması istenirken, Uğur Şener sanki kayırılıyordu.

Sahi nedendi? Acaba, diyorum... Uğur Şener’i davadan kurtaran gizli avukatlar mı vardı? O perde arkasındaki avukatların babaları kimlerdi? Soru yanıttı."

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