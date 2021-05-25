Cumhuriyet yazarı Bursalı'dan, gazetenin tartışılan Soylu yanıtına: Çalışanların paylaşmadığı iş kazası...

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, gazete tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "terör manşetleri" suçlamasına yanıt olarak yapılan ve tartışma yaratan açıklamaya yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Bursalı, tepki çeken cümleleri "iş kazası" olarak nitelendirirken, "Çalışanların paylaşmadığı bir cümlelik yorumu bahane ederek Cumhuriyet’i en hafif deyimiyle kötü niyetli dedikoduların içine atmaya çalışanlara bakıyorum ve üzülüyorum" dedi.

Cumhuriyet yazarı Bursalı, bugünkü yazısında geçen hafta Cumhuriyet'in Soylu'ya atfen yayınladığı açıklamaya gelen eleştirilere yanıt verdi.

Can Dündar'ın suçlandığı ve o dönemin "ikinci Cumhuriyetçi dönem" olarak nitelendirildiği açıklamaya ilişkin olarak Bursalı, şunları yazdı:

"Demokrasi, laiklik, Atatürk devrimleri, insan hak ve özgürlükleri, kadın ve çocuk hakları, insanca çalışma ve yaşama hakları, ülkenin bütünlüğü.. Tüm bu ve benzer konular, gazeteyi yapanların ruhudur.

Emekten, haktan, hukuktan, adaletten dayanışmadan yana..

Bu kadro hiçbir diktatörlükle uzlaşmaz, hiçbir yasa tanımazlığa göz yummaz, ister cumhurbaşkanı ister bakan olsun, hiçbirinin hukuk tanımaz yasadışı baskısına boyun eğmez.

Haberde dürüsttür, olabildiğince tarafsız olmaya çalışır.

Kaç yıldır yazıişleri, tüm çalışanları ve köşe yazarlarıyla Cumhuriyet bu anlayışıyla, okurunun, sizlerin karşısına çıkıyor. Gazeteye canını, ruhunu veren bu kadrodur.

En azından ben Cumhuriyet’in bu yapısını önemserim. Ötesini berisini değil.

Çalışanların paylaşmadığı bir cümlelik yorumu bahane ederek Cumhuriyet’i en hafif deyimiyle kötü niyetli dedikoduların içine atmaya çalışanlara bakıyorum ve üzülüyorum.

Gazeteyi eskiden beri kötülemek için fırsat kollayanlar işbaşında.

Cumhuriyet okuru sapla samanı birbirine karıştırmayacak kadar özgür düşüncelidir.

O, gazetesini ele alınca, haberlerine, köşe yazarlarının bağımsızlığına, özetle esas gazetesine bakacaktır.

Bu yapısıyla uyuşmazlık içinde olan, bu tür 'iş kazası' denebilecek cümlelere de takılmayacaktır.

Gazete çalışanlarının direncini görünce böyle bir yazı yazmak ve gazetenin havasını yansıtmak ihtiyacını duyduğumu belirteyim. Benden başka da kimseyi bağlamaz..."

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TRT canlı yayınında "terör manşetleri" iddiasıyla suçladığı Cumhuriyet gazetesi, yaptığı açıklamada Soylu'nun gösterdiği örneklerin çoğunun eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar dönemine ait olduğunu belirtmişti.

Cumhuriyet'ten yapılan açıklamada, "Soylu, TRT Haber’deki programda, Cumhuriyet gazetesini suçlarken verdiği örneklerin çoğunluğu, Can Dündar’ın başında bulunduğu İkinci Cumhuriyetçi bir ekibin Cumhuriyet gazetesini yönettiği döneme denk gelmektedir. Oysa, bugün Cumhuriyet gazetesi, bu ekibin yayın çizgisi ve tutumlarına karşı Cumhuriyet okur ve emekçileri ile birlikte dört yıl yürüttüğü hukuksal mücadele ve Yargıtay’ın da onadığı bir mahkeme kararı sonucu yönetime gelen Cumhuriyetçi kadro tarafından yayımlanmaktadır" denilmişti.

Cumhuriyet'in bugünkü yönetimine eski Cumhuriyet yönetiminden ve kamuoyundan pek çok tepki gelmişti.

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