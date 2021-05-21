Genco Erkal'dan Soylu'nun "terör manşetleri" açıklamasına katılan Cumhuriyet yönetimine: Utanç verici, Cumhuriyet gazetesi bu hale düştü demek

Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'terör manşetleri' suçlamasına "Can Dündar ve ikinci cumhuriyetçilerin döneminden örnekler" açıklamasıyla katılan Cumhuriyet gazetesi yönetimine tepki gösterirken "Utanç verici bir açıklama. Cumhuriyet gazetesi bu hale düştü demek" dedi. Erkan, paylaşımında gazetenin yazarlarından Prof. Dr. Emre Kongar'ı da etiketledi.

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, "Soylu, TRT Haber’deki programda, Cumhuriyet gazetesini suçlarken verdiği örneklerin çoğunluğu, Can Dündar’ın başında bulunduğu İkinci Cumhuriyetçi bir ekibin Cumhuriyet gazetesini yönettiği döneme denk gelmektedir" açıklamasını yapan Cumhuriyet yönetimine tepki gösterdi.

Erkal, gazetenin yazarı Prof. Emre Kongar'ı da etiketlediği paylaşımında, "Utanç verici bir açıklama. Hiç yakışmadı. Cumhuriyet gazetesi bu hale düştü demek. Söyleyecek söz bulamıyorum" ifadesini kullandı.

Erkal, daha sonra yaptığı paylaşımında da, "Bugünkü Cumhuriyet’te çıkan 'Öğretmenim ben yapmadım, bu yaptı' yazısı tam anlamıyla utanç verici bir açıklama. Olmayan suçu kabullenip, üstelik ihbar ediyorsunuz. Hiç yakışmadı. Cumhuriyet gazetesi bu hale düştü demek. Söyleyecek söz bulamıyorum" yazdı.

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