İçişleri Bakanı Soylu'nun 'terör manşetleri' iddiasıyla suçladığı Cumhuriyet gazetesi, Soylu'ya katıldı: Örnekler Can Dündar döneminden!

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TRT canlı yayınında "terör manşetleri" iddiasıyla suçladığı Cumhuriyet gazetesi, bugün yaptığı açıklamada Soylu'nun gösterdiği örneklerin çoğunun eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar dönemine ait olduğunu belirterek, "Oysa, bugün Cumhuriyet gazetesi, bu ekibin yayın çizgisi ve tutumlarına karşı Cumhuriyet okur ve emekçileri ile birlikte dört yıl yürüttüğü hukuksal mücadele ve Yargıtay’ın da onadığı bir mahkeme kararı sonucu yönetime gelen Cumhuriyetçi kadro tarafından yayımlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet gazetesi, İçişleri Bakanı Soylu'nun onlarca haber başlığını göstererek "terör manşetleri" iddiasıyla yaptığı suçlamalara yanıt verdi. Yapılan açıklamada, Soylu'nun örnekleri üzerinden gazeteci Can Dündar'ın dönemi suçlanarak, "Cumhuriyet gazetesi, 2018 Eylül ayı başında, Atatürk’ün adını verdiği ve Yunus Nadi’nin kurduğu Cumhuriyetçi çizgisine oturduğunu kamuoyuna duyurmuştur. Bu çizginin herhangi bir suç ya da terör örgütü ile ilişkilendirilmesi bir kasıtlı çarpıtmadan öteye gidemez" denildi.

TIKLAYIN - İçişleri Bakanı Soylu, onlarca haber gösterdi, Cumhuriyet'i hedef aldı: Terör manşetleri!

Cumhuriyet gazetesinin açıklamasının tamamı şöyle: