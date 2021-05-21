Eski Cumhuriyet yöneticilerinden bugünkü Cumhuriyet yönetimine: Ne farkınız kaldı Soylu'dan, iktidar yanaşmalarından!

T24 Haber Merkezi

Eski Cumhuriyet gazetesi yöneticileri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'terör manşetleri' suçlamasına "Can Dündar ve ikinci cumhuriyetçilerin döneminden örnekler" açıklamasıyla katılan Cumhuriyet gazetesi yönetimine tepki gösterdi.

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenleri Orhan Erinç, Can Dündar, Murat Sabuncu, gazetenin eski İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, eski Ankara muhabiri Alican Uludağ, gazetenin eski muhabir Ahmet Şık, gazetenin eski yazarı Enver Aysever'den "Soylu, TRT Haber’deki programda, Cumhuriyet gazetesini suçlarken verdiği örneklerin çoğunluğu, Can Dündar’ın başında bulunduğu İkinci Cumhuriyetçi bir ekibin Cumhuriyet gazetesini yönettiği döneme denk gelmektedir" açıklamasını yapan Cumhuriyet yönetimine tepki geldi.

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Orhan Erinç: Susuyorsak...

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nın bir önceki Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç, "Susuyorsak Cumhuriyet'le çalışanlarına olan saygı ve sevgimizdendir" dedi.

Yaklaşık 50 yıl boyunca muhabirlik, yazı işleri müdürlüğü, yazarlık ve genel yayın yönetmenliği dahil Cumhuriyet gazetesinin her kademesinde çalışan ve "Ömrümün yarıdan ve eylemli yaşamımın üçte ikiden fazlasını Cumhuriyet gazetesinde geçirdim" diyen 85 yaşındaki Orhan Erinç, Facebook'taki hesabından "İkinci Cumhuriyetçilerin 10 Kasım 2015'te okurlarına sunduğu kitapçığı anımsatmak zorunda kaldığım için üzgünüm" diyerek, yazarı olduğu "Atatürk'ün ardından ne yazdılar?" kitabının 2015'te 95 bin adet basılarak okuyucuya ücretsiz dağıtıldığını hatırlattı.

Can Dündar: Bütün sorumluluk benim, gururla söylüyorum

Gazete yönetiminin suçladığı dönemin Genel Yayın Yönetmeni olan Can Dündar da, Twitter hesabından, "Doğrudur, bütün sorumluluk benim ve bunu gururla söylüyorum" dedi.

Dündar, "Kimseyi suçlayıp ihbarcılık yapmadan... Soylu'nun gözüne girmeye çalışmadan, utanmadan..." diye devam etti.

Akın Atalay: Ne farkınız kaldı Soylu'dan, iktidar yanaşmalarından!

Eski Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay da Cumhuriyet yönetimine tepki gösteren isimlerden biri oldu. Atalay, 2015'te, gazete çalışanları ve yazarlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MİT TIR’ları haberi üzerinden Can Dündar’a yönelik söylediği “Bu casusluk faaliyetinin içine o gazete de girmiştir. Haberi yapan bedelini ağır ödeyecek, öyle bırakmam onu” ifadelerine karşı yayımlanan "Sorumlu benim" bildirisini hatırlattı.

Atalay, Twitter hesabından, "Dün ve bugün... Ne farkınız kaldı Soylu’dan, iktidar yanaşmalarından... Gazetecilik, jurnalciliği ağır bir yük gibi sırtında taşıyanların yapabileceği bir iş değildir" dedi.

Murat Sabuncu: Soylu Cumhuriyet

Gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni, T24 yazarı Murat Sabuncu da Twitter hesabından Cumhuriyet'e tepki gösterirken, "Soylu Cumhuriyet" ifadesini kullandı.

Gazetenin eski muhabiri, TİP İstanbul milletvekili Ahmet Şık da, Twitter hesabından gösterdiği tepkide, " Kumpas davasında Saray’la iş birliği/suç ortaklığı yapanlar şimdi de eleştiriyor görünerek Süleyman Soylu ile iş birliği/suç ortaklığı yapıyor. Şaşırtıcı değil" dedi. Şık, " Koltuk sevdasına düşüp birlikte çalıştıkları kişilere yönelik kumpas planlarının parçası olan Cumhuriyet gazetesi yönetiminin tutumu şaşırtıcı değil. Koca gazetede şu rezilliğe itiraz edecek haysiyet sahibi bir tek kişi yok mu?" ifadelerini kullandı.

Uludağ: Basın hürriyetini savunan Cumhuriyet yazarları da düşünsel olarak buna sessiz kalmamalı

Gazetenin eski Ankara muhabiri Alican Uludağ da Can Dündar ve döneminin "suçlanmasının" gazetecilik vicdanına ve Cumhuriyet değerine sığmadığını savundu.

Uludağ, şu ifadeleri kullandı: