Soylu'nun 'terör manşetleri' suçlamasını '2. cumhuriyetçilerin dönemi' diyerek destekleyen Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Küçükkaya, o manşetlere 'Sorumlu Benim' diye imza atmıştı!
21 Mayıs 2021 16:35
115
Soylu'nun 'terör manşetleri' suçlamasını '2. cumhuriyetçilerin dönemi' diyerek destekleyen Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Küçükkaya, o manşetlere 'Sorumlu Benim' diye imza atmıştı!
215
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'terör manşetleri' suçlamasına "Can Dündar ve ikinci cumhuriyetçilerin döneminden örnekler" açıklamasıyla katılan Cumhuriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın, Can Dündar döneminde yayımlanan "Sorumlu Benim" deklarasyonunda imzası olduğu gündeme geldi.
315
Can Dündar; 2015'te, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MİT TIR’ları haberi üzerinden kendisine yönelik “Haberi yapan bedelini ağır ödeyecek, öyle bırakmam onu” ifadelerine karşı yayımlanan "Sorumlu benim" bildirisini hatırlattı. Bildiride Genel Yayın Yönetmeni Küçükkaya'nın imzasının olduğuna dikkat çeken Dündar, "'Deklarasyonu toplu konut dilekçesi sandım ben' açıklamasını bekiliyoruz" dedi.
415
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhuriyet'e yönelttiği 'terör manşetleri' iddiasına 'ikinci cumhuriyetçilerin dönemi' diyerek katılan Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın eski paylaşımları da gündeme geldi: 15 Aralık 2015'te 'ikinci cumhuriyetçilere Silivri'den selam eden' paylaşımı.
515
Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, 'ikinci cumhuriyetçilerin dönemi' olduğu iddiasıyla desteklediği İçişleri Bakanı Soylu'nun işaret ettiği dönemde Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'la. Küçükkaya, Can Dündar ve Murat Sabuncu'nun Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde İstihbarat Şefi ve Haber Merkezi Müdürü olarak gazetenin yönetim kademesindeydi.
615
Öte yandan Cumhuriyet gazetesi yönetimine, eski Cumhuriyet yönetimi başta olmak üzere pek çok tepki geldi.
715
Gazetenin hedef gösterdiği dönemde Genel Yayın Yönetmeni olan gazeteci Can Dündar'ın tweeti.
815
Eski Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın paylaşımı.
915
Gazetenin eski Ankara muhabiri Alican Uludağ'ın Twitter paylaşımı.
1015
Eski Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni ve T24 yazarı Murat Sabuncu'nun paylaşımı.
1115
Cumhuriyet'in eski muhabirlerinden, TİP milletvekili Ahmet Şık'ın Twitter paylaşımı.
1215
Gazetenin eski yazarlarından olan Enver Aysever'in tepkisi.
1315
Cumhuriyet'te, bir dönem pazartesi söyleşilerini yapan gazeteci Selin Ongun'un paylaşımı.
1415
Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'nın bir önceki Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç'in açıklaması.