Cumhuriyet gazetesi: Sekiz çalışanımızla iş akdinin feshi nedeniyle ilgili karar durdurulmuştur

Cumhuriyet gazetesi, bir hafta önce işten çıkarılan 8 gazetecinin işe geri alınmasına karar verdi.

Gazeteden yapılan açıklamada, "Arkadaşlarımız gazetemizde çalışmalarına devam edebileceklerdir. İş barışının sağlanması en önemli konudur. Bu karardan sonra, gereksiz söylemler, konu üzerine yazılar, mesaj göndermeler, dedikodular ve iş barışını bozacak toplantılara son verilmesi gerekmektedir. Çalışanlarımızın kendi işlerine odaklanmaları kesin bir ön koşuldur. Cumhuriyet gazetesinde iç barışı bozacak hareketlere kesin olarak ödün verilmeyeceğinin bilinmesi gereklidir." denildi.

Ne olmuştu?

4 ay önce iş sözleşmesi imzalanması döneminde Küçükkaya ve Cumhuriyet Vakfı arasında gerilim yaşanmış, Cumhuriyet gazetesi Küçükkaya'nın istifasını kabul etmemişti.

Cumhuriyet gazetesinin Türkiye Gazeteciler Sendikası ile 18 yıl sonra yaptığı toplu sözleşmenin ardından, 8 sendikalı gazeteci işten çıkarılmış; Küçükkaya meslektaşlarına destek vermişti.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'nden yayın baş danışmanlığına atanan Küçükkaya yeni görevlendirmeyi kabul etmediğini belirterek istifa etmişti.

TIKLAYIN | Cumhuriyet gazetesinde yönetim değişikliği

TIKLAYIN | Cumhuriyet gazetesinde 8 gazeteci işten çıkarıldı

TIKLAYIN | Cumhuriyet'te sendika kavgası; Aykut Küçükkaya Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifa etti

TIKLAYIN | Cumhuriyet gazetesi yayın baş danışmanlığına atanan Küçükkaya: Genel Yayın Yönetmenliği'nden ve gazetemden istifa ediyorum



