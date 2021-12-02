Cumhuriyet gazetesinde yönetim değişikliği

Türkiye'nin en eski ulusal gazetesi (1924) olan Cumhuriyet'te son işten çıkarmaların bilgisi dışında olduğu konuşulan, "sendika üyeliği" krizi sırasında istifa ettikten sonra görevine dönen Aykut Küçükkaya'nın Genel Yayın Yönetmenliği'nden alınarak 'yayın baş danışmanlığı'na atanmasına karar verildi.

Cumhuriyet gazetesinden yapılan açıklamada, bugünkü toplantıda Aykut Küçükkaya'nın Genel Yayın Yönetmenliği görevine son verildiği; vakıf kararı gereği, gazetenin yayın koordinatörü Serkan Ozan'ın Genel Yayın yönetmenliği görevine vekaleten atandığı belirtildi.

"8 arkadaşım yuvasına dönecek"

Aykut Küçükkaya işten çıkarmalarla ilgili kararı kendisinin almadığını ve onaylamadığını belirterek, eylem yapan gazetecilere destek vermişti. Küçükkaya son olarak dün meslektaşlarına destek mesajını paylaşmış; "8 arkadaşım gazetesine, yuvasına dönecek..." ifadelerini kullanmıştı.

Küçükkaya: Kararımı cuma günü açıklayacağım

Küçükkaya gazetedeki yönetim değişikliğinin duyurulmasının ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu’nun kararı saat 20.40’da yazılı olarak bildirildi… Cuma günü saat 14.00’te yazıişlerinde tüm Cumhuriyet emekçilerine kararımı açıklayacağım…"

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