Cumhuriyet gazetesi yayın baş danışmanlığına atanan Küçükkaya: Genel Yayın Yönetmenliği'nden ve gazetemden istifa ediyorum

T24 Haber Merkezi

Türkiye'nin en eski ulusal gazetesi (1924) olan Cumhuriyet'te son işten çıkarmaların bilgisi dışında olduğu konuşulan, "sendika üyeliği" krizi sırasında istifa ettikten sonra görevine dönen ve dün Genel Yayın Yönetmenliği'nden alınarak 'yayın baş danışmanlığı'na atanmasına karar verilen Aykut Küçükkaya, Genel Yayın Yönetmenliği'nden ve gazeteden istifa ettiğini duyurdu. Küçükkaya, yayın baş danışmanlığı görevlendirmesini kabul etmediğini belirterek, "28 yıldır çalıştığım gazetemden, genel yayın yönetmenliğinden istifa ediyorum…" açıklamasını yaptı. Küçükkaya'nın yerine vekaleten atanan Serkan Ozan da tarafına bildirilen görevlendirmeyi kabul etmediğini, yayın koordinatörlüğü görevinden de istifa ettiğini söyledi. Cumhuriyet yazarı Bursalı Yayın Kurulu'ndan çekildi.

"15 kişiyi işten çıkarmam istendi"

Küçükkaya Twitter hesabından yayımladığı açıklamasında, "4 ay önce (29 Temmuz 2021) Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ve şirket yönetiminin “Cumhuriyet’te sendikaya son verme girişimini” istifamla önlemiştim. Cumhuriyet çalışanlarının, emekçilerinin büyük desteğiyle genel yayın yönetmeliğinden, gazeteden istifam vakıf yönetim kurulu tarafından işleme konulmadı, 3 gün sonra görevimin başına döndüm. 18 yıllık aranın ardından Cumhuriyet, Türkiye Gazeteciler Sendikası'yla 15 Kasım 2021 tarihinde toplu sözleşme imzaladı. Bu imzadan sadece bir gün sonra Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ve şirket yönetimi tarafından "en az 15 kişiyi" 15 Aralık 2021 tarihine kadar işten çıkarmam istendi." ifadesini kullandı.

"Genel yayın yönetmeninin iradesi çiğnenerek 8 arkadaşım kovuldu"

Küçükkaya şunları kaydetti:

"Böylesi bir isteği yerine getirmem, kabul etmem imkânsızdı. Yazı işleri ekibim, tüm servis müdürleri ve şeflerin imzasıyla Cumhuriyet Vakfı Başkanı'na, vakıf yönetim kurulu üyelerine, "bu kararın gözden geçirilmesi, gerekirse yöneticiler olarak bizlere 2022 yılında zam yapılmaması, ekonomik kriz bir gerçek ancak başka tasarruf yolları bulunarak gazetecilerin, arkadaşlarımızın işlerinden olmaması" talebiyle bir mektup kaleme alındı. Ne yazık ki bu mektup dikkate alınmadı, genel yayın yönetmeninin iradesi çiğnenerek 8 meslektaşım 29 Kasım 2021 şirket yönetim kurulu kararıyla gazeteden kovuldu. Aynı gün bu kararın geri alınması için Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkunla odasında görüştüm, "işten atılmaların ivedilikle iptal edilmesi için" yazılı olarak başvurdum.

Tüm bu gelişmelerin ardından Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu, Alev Coşkun'un başkanlığında dün (2 Aralık 2021) toplandı. Yaklaşık dört saat süren toplantının ardından saat 20.40 sıralarında "3 yıl 3 aydır büyük bir onurla, gururla yürüttüğüm genel yayın yönetmenliğinden alındığım, yayın başdanışmanlığına atandığım" yazılı olarak bildirildi. Vakıf toplantısında işten atılan sekiz meslektaşım, çalışma arkadaşımla ilgili herhangi olumlu bir gelişme ise yaşanmadı.

"Cumhuriyet Vakfı'nın yeni görevlendirmesini kabul etmiyorum"

Cumhuriyet'in simge ismi Ilhan Selçuk gibi "bir gün" düşündüm. Cumhuriyet Vakfı'nın yeni görevlendirmesini kabul etmiyorum. 28 yıldır çalıştığım gazetemden, genel yayın yönetmenliğinden istifa ediyorum… Bu süreçte -hatalarımda bile- arkamda duran, desteğini esirgemeyen sevgili vakıf üyeleri Ali Sirmen, Şükran Soner, Ibrahim Yıldız, Hüseyin Yıldız ve Turan Karakaş'a teşekkür ediyorum...

28 yıllık meslek hayatımda her zaman Cumhuriyet okurlarının, basın dünyasının sevgisini hep yanı başımda hissettim. Bu benim en büyük mutluluğumdur. Ilhan Selçuk'un deyimiyle 20 yaşında girdiğini gazetem Cumhuriyet'. "heykelimi yonttum", 28 yıl sonra Zonguldaklı bir maden işçisinin çocuğu olarak onurumla dimdik çıkıyorum. Yıllardır sevgisiyle beni büyüten, her şartla destekleyen Cumhuriyet emekçilerine, çok şey öğrendiğim yazarlarımıza, koyulan, gazetede kalan çalışma arkadaşlarıma sonsuz sevgilerini sunuyorum. Hepinizi çok seviyorum... Sen çok yaşa Cumhuriyet"

Serkan Ozan görevlendirmeyi kabul etmedi, yayın koordinatörlüğü görevinden de istifa etti

Küçükkaya'nın ardından bir açıklama da Serkan Ozan'dan geldi. Ozan Twitter hesabından, "Cumhuriyet genel yayın yönetmeninden habersiz olarak işten atılan 8 arkadaşımızla ilgili kararın iptal edilmesini talep etmiştik. Bu haklı isteğin yanıtı 20 yıldan uzun süredir birlikte çalıştığım dostum Aykut Küçükkaya’nın genel yayın yönetmenliği görevinden alınması oldu. Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu’nun böyle bir gerekçeyle görevden aldığı yayın yönetmeninin yerine vekaleten bile olsa beni düşünmüş olması, Küçükkaya’nın görevden alınış biçimi kadar yaralayıcı olmuştur. 8 arkadaşımızın işe iadesi konusunda ise herhangi bir adım atılmamaktadır. Durum böyleyken, tarafıma bildirilen görevlendirmeyi kabul etmem ne vicdani, ne ilkeli ne de onurlu bir duruş olacaktır. Cumhuriyet emekçilerine karşı takınılan tavır nedeniyle bir yayın koordinatörlüğü görevinden de bugün itibarıyla istifa ediyorum" paylaşımını yaptı.

Cumhuriyet yazarı Bursalı Yayın Kurulu'ndan çekildi

Cumhuriyet gazetesinden istifa ettiği haberini yalanlayan Orhan Bursalı, "Cumhuriyet'ten istifa ettiğim yok. Yayın Kurulu'ndan çekildim sadece. Cumhuriyet'in yazarıyım, öyle kalacağım. Gazeteyi boykotu kimse düşünmesin. Cumhuriyet, bu ülkenin kuruluş mayasıdır. Çalışanlar/okurlar, gazetenin en temel 2 bileşeni." açıklamasını yaptı.

Ne olmuştu?

4 ay önce iş sözleşmesi imzalanması döneminde Küçükkaya ve Cumhuriyet Vakfı arasında gerilim yaşanmış, Cumhuriyet gazetesi Küçükkaya'nın istifasını kabul etmemişti.

Cumhuriyet gazetesinin Türkiye Gazeteciler Sendikası ile 18 yıl sonra yaptığı toplu sözleşmenin ardından, 8 sendikalı gazeteci işten çıkarılmış; Küçükkaya meslektaşlarına destek vermişti

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