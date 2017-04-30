Cumhurbaşkanlığı'nda Gül ve Erdoğan'ın başyaverliğini yapan albay da KHK ile ihraç edildi!

OHAL kapsamında 689 ve 690 sayılı iki yeni KHK Resmi Gazete'de yayınlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan 689 sayılı KHK ile çok sayıda kamu personelinin ihracına ve göreve iadesine yer verildi.

Jandarma’da 50, Genelkurmay’da 8, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 120, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 141, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 447 kişi ihraç edildi.

Cumhurbaşkanlığı'nda Gül ve Erdoğan'ın başyaverliğini yapan Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban da KHK ile ihraç edildi.

Özdaban 'FETÖ' soruşturması kapsamında 7 albayla birlikte 16 Ocak'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde jandarma tarafından gözaltına alınmış ve Ankara'ya getirilmişti.



Hakimlikçe sorgulanan Özdaban ve beraberindekiler, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı. Özdaban, 15 Şubat 2017'de savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

En kıdemli ihraç

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bu kişiler arasında en üst rütbeye sahip asker Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral İdris Feyzi Okan oldu.

Tuğgeneral Okan'in rütbesi darbe girişimi sonrası yükseltilmişti. Okan, tutuklanan askerlerin ifadeleri sonrası geçen Ocak ayında tutuklanmıştı.