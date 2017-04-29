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İşte KHK ile kapatılan ve yeniden açılan kurumlar

18 vakıf, 14 dernek ve 13 sağlık kuruluşu kapatıldı

29 Nisan 2017 22:38

689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 18 vakıf, 14 dernek ve 13 sağlık kuruluşu kapatıldı.

Daha önce yayımlanan KHK'lar ile kapatılan, Emek Camii Hizmet ve Yaşatma Derneği, Ankara Girişimci Kadınlar Derneği, Nasreddin Hoca Eğitim Kültür ve Araştırma ve Tanıtım Derneği, Gönüllü Eğitimciler Dernekler Federasyonu, Tarsus Psikoloji Derneği'nin yeniden açılmasına izin verildi. 

KHK ile yeniden açılan derneklerin listesi

KHK ile yeniden açılan derneklerin tam listesi

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