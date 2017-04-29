690 sayılı KHK ile 7 bin bekçi kadrosu açıldı!

OHAL kapsamında 689 ve 690 sayılı iki yeni KHK Resmi Gazete'de yayınlandı. Yayınlanan 2 yeni KHK ile kamudan 4 bine yakın kişi ihraç edilirken, 690 sayılı 7000 bekçi alımının yapılacağı da maddeler arasında yer aldı.

689 ve 690 nolu KHK'lar yayınlandı. OHAL kapsamında çıkarılan KHK'larla 3974 kamu memuru ihraç edildi. Yeni KHK'lar ile ile muhtar ve korucuların SGK primlerini devletin ödemesine karar verilirken, evlilik programları yasaklandı. Daha önce kapatılan 4 derneğin yeniden açılmasına ise izin verildi.