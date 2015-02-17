'Ak Saray'a 1 milyon 140 bin liralık elektrik faturası kesildi

Maliyeti tartışma konusu olan yeni cumhurbaşkanlığı sarayının 106 bin TL’si gecikme bedeli olmak üzere toplam 1 milyon 140 bin 567 TL tutarında elektrik borcu ortaya çıktı. Faturaya ulaşan CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ali Demirçalı, “Sarayın elektriğini kesecek mert bir memur arıyorum. Vatandaşı bu beladan kurtarsın” dedi.

'Borç ödenmezse elektrik kesilecek'

Kamuoyunda ‘Ak Saray’ olarak bilinen yeni cumhurbaşkanlığı sarayının elektrik faturasının ellerine ulaştığını belirten Demirçalıkonuyu Meclis gündemine taşıdı.

Söz konusu faturaya göre, ‘Ak Saray’ın 18.12.2014 – 21.01.2015 tarihleri arasındaki elektrik borcunun 1 milyon 140 bin 567 TL olduğunu belirten Demirçalı, “Faturadaki en önemli detay ise önceki dönemden 106 bin 770 TL’lik borcun olması. Faturada bu borç ödenmezse elektriğin kesileceği belirtiliyor” dedi.

Önceki dönemden devreden miktarın ‘Saray’ın borcuna sadık olmadığını gösterdiğini savunan Demirçalı, Ak Saray’ın elektriğini kesecek mert bir memur aradığını söyledi.

Meclis gündemine taşıdı

Konuyu TBMM’ye taşıyarak yazılı önerge veren Demirçalı, şu soruları yöneltti:

“Saray’ın elektrik harcamasının yıllık maliyeti nedir?

Dekorasyon, inşaat maliyeti, verilen yemeklerin bütçeye getirdiği yük ne kadardır?

Bizim elimize ulaşan elektrik faturasındaki 106 bin liralık gecikme bedelinin nedeni nedir? “