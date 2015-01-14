Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na 'uçan kale' VIP helikopter

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun başkanlık ettiği son Savunma Sanayi İcra Komitesi (SSİK) toplantısında, daha önce 6 adet alınması kararlaştırılan ağır yük helikopterlerine 5 adet daha ilave edilmesi kararlaştırıldı. Yeni sipariş taleplerinden 4’ü Genelkurmay Başkanlığı’ndan geldi.1’ini ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB) istedi. MSB’nin helikopteri VIP maksatlı talep ettiği öğrenildi. Cumhuriyet’ten Barkın Şık’ın haberine göre, Boeing firması tarafından üretilen CH- 47F Chinook tipi VIP helikopterin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na tahsis edilmesi bekleniyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın (ÖKK) ağır nakliye helikopteri ihtiyacını karşılamak için 2006 yılında başlatılan proje ile ilgili geçen hafta yeni kararlar alındı. Türkiye, Boeing firmasına 5 helikopter daha sipariş ederek, toplam yük helikopteri sayısını 11’e yükseltecek. İlk pakette alınan 6 helikopterden 5’inin Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 1’inin ise Özel Kuvvetler’e tahsis edilmesi öngörülüyordu. 2016’da hizmete girmesi planlanan bu 6 helikopterin Türkiye’ye maliyetinin 400 milyon dolar olduğu belirtiliyordu. Son sipariş taleplerinden 4’ünün Genelkurmay Başkanlığı’na, 1’inin ise MSB’ye ait olduğu öğrenildi. MSB’nin helikopteri VIP amacıyla sipariş ettiği kaydedildi. VIP helikopterin, Türkiye’ye teslimatının ardından Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edilmesi bekleniyor.

55 asker taşıyabiliyor

Chinook helikopterlerinin TSK envanterine girmesi ile birlikte, Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerinde ve her türlü hava şartında, mekanize araçların nakli ve top gibi silah sistemlerini taşınmasında kullanılacak. Helikopter gerektiği hallerde mobil ileri mühimmat veya yakıt ikmal noktası olarak da hizmet verecek. Kaza kırıma uğrayan bir uçağı ya da orta sınıf bir helikopteri de kurtarabilecek güçte olan Chinook helikopteri, 55 tam teçhizatlı asker taşıyabiliyor. İlki 1962 yılında ABD ordusuna teslim edilen Chinook helikopterleri, ilk muharebe deneyimini Vietnam Savaşı’nda kazandı. Chinook helikopterlerininABD ordusunda 2040’lı yıllara kadar hizmet vermesi öngörülüyor. AKP’nin iktidara geldiği 2003 yılından bu yana devletin zirvesinin kullanımı için 3 adet S-92 VIP helikopter alındı. VIP helikopter filosunun yanı sıra uçak filosu da genişletildi. Airbus A 319 CJ tipi TC ANA, Airbus 330 tipi TC TUR, Gulfstream G550 tipi TC-DAP ve TC-KOP da AKP döneminde hizmete giren VIP uçaklar oldu. Bu hava filosu için 540 milyon doların üzerinde kaynak harcandı.