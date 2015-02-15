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'Küba'daki sarayın maliyeti sanırım bizimkinden yüksek, büyülendim, görsem bizimkini de böyle yaptırırdım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küba Devlet Sarayı'yla ilgili açıklamalar...

15 Şubat 2015 09:09

Latin Amerika turu dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Havana’da ziyaret ettiği Küba Devlet Sarayı’nın kendisini büyülediğini söyleyerek, “Sanırım oraya harcanan rakam bizim Cumhurbaşkanlığı külliyesine harcanandan daha fazladır” dedi. Erdoğan, “Bizim külliyeyi yaptırmadan burayı görseydim bu şekilde yeşil ağaçlandırılmasını arzu ederdim. Her şey doğal. Ağaçlar sonradan yerleştirilmiş” diye konuştu.

Kolombiya, Küba ve Meksika’yı kapsayan Latin Amerika seyahatini planlanandan bir gün önce sonlandıran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hürriyet gazetesinden Akif Beki’nin haberine göre, Erdoğan Küba Devlet Sarayı’yla ilgili izlenimleri şöyle:

Küba ziyaretinde Havana’daki saraya ilişkin de değerlendirmeler yapan Erdoğan, “Küba’daki saray beni adeta büyüledi. Beton yığınının içine girmiyorsunuz mesela. Küba’daki saray muhteşemdi. Yürürken mesela duvarların arasından geçmiyorsunuz. Ağaçların, dalların, ormanların arasından geçiyorsunuz. Sanırım oraya harcanan rakam bizim Cumhurbaşkanlığı külliyesine harcanandan daha fazladır. Eskiden adalet sarayıymış. O binada oturmak istemedikleri için böyle bir yer yapmışlar. Bu tabii öyle doğal filan değil. Hayli bir harcama yapılarak yapılan bir mimariden bahsediyorum. Bizim külliyeyi yaptırmadan burayı görseydim bu şekilde yeşil ağaçlandırılmasını arzu ederdim. Her şey doğal. Ağaçlar sonradan yerleştirilmiş” diye konuştu.

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