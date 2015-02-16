Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın camları ABD'den ithal çıktı

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Ahmet Kırman, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın camlarının yapımı için girişimde bulunduklarını ancak camların ithal edildiğini söyledi. Kırman camları üreten firmanın Guardian olduğunu söyledi. Guardian’ın merkezi ABD’nin Michigan eyaletinde… Ahmet Kırman’ın sözlerini köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Vahap Munyar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde zaman zaman yayımladığı “Kamu alımlarında Türkiye'de retilen ürünleri tercih edin. Fiyatı yüzde 15'e kadar yüksek olsa da bunu yapın” genelgesini hatırlattı.

Vahap Munyar’ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (16 Şubat 2015) nüshasında yayımlanan, “Anti bakteriyel şişe, ışığı ayarlayan pencere camı yaptı” başlıklı yazısı şöyle:

‘Anti bakteriyel şişe, ışığı

ayarlayan pencere camı yaptı’

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Ahmet Kırman, Gebze Çayırova'da 40 milyon liralık yatırımla hizmete giren Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde şirketin araştırma-geliştirme geçmişine uzandı:

- 1976'da Türkiye'nin ilk Ar-Ge merkezlerinden birini kurmuştuk. Yeni merkez, sektörümüzde Avrupa'da ilk sıralarda yer alıyor.

Sözü Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi Başkanı Prof. Şener Oktik'e bıraktı:

- Burada 155 kişi çalışıyor. Yurtiçi ve yutdışındaki toplam 11 bölge laboratuvarıyla birlikte Şişecam bünyesinde 225 Ar-Te-Ge personeli var.

Kırman araya girdi:

- Ciromuzun yüzde 1'ini Ar-Te-Ge'ye ayırıyoruz.

Prof. Oktik, "yeşil bina" sertifikasına sahip merkezdeki çalışmalara fırınlardan girdi:

- Şişecam'ın fabrikalarındaki fırınlar 1500-1600 derecede çalışır. Doğalgaz ve elektrik tüketimi çok yüksektir. Bu tüketimi düşürmeye çalışıyoruz.

Kırman, toplam tüketimi paylaştı:

- Türkiye'deki fabrikalarımızda yılda 1.4 milyar metreküp doğalgaz, 1.1 milyar kilowat/saat elektrik tüketiyoruz. Düzcam üretimine enerjinin maliyetteki payı yüzde 45, cam ev eşyasında yüzde 35, cam ambalajda da yüzde 25'tir.

Prof. Oktik, Şişecam'ın dünyada 53 fırınının olduğunu kaydetti, Atilla Ünsal bu konudaki gelişmeyi örnekledi:

- Fırınların enerji harcaması 1980'lerin ikinci yarısından buyana yüzde 40 azaldı.

Prof. Oktik, dünya sıralamasına değindi:

- Şişecam'ın fırınları verimlilikte dünyada 3'üncü sırada.

Sonra geliştirilme aşamasındaki bazı ürünleri sıraladı:

* Parçalanmayan şişe: Tuzbuz olacak şekilde darbe alsa bile kırıldığında dağılmıyor.

* Anti-bakteriyel şişe: Bu özellik tümüyle üretimdeki bileşenlerle sağlanıyor. Bu şişe, günlük süt gibi ürünlerin raf ömrünü 6 güne kadar çıkarabilecek.

* Atermik cam: Güneş dahil, ısı ve ışığı kontrol etmek mümkün olacak. Yani, geçirgenliği bir düğmeyle değiştirilebilecek. İlk etapta otomobillerin sunroof'larında kullanılacak. Daha sonra bina pencerelerinde de aynı camlar kullanılır hale gelecek. Böylece, dekor dışında perdeye ihtiyaç kalmayacak.

* Işığa göre renk değişecek: Üretim aşamasında camın içerik formülleri farklılaştırılarak, ışığa göre renk değiştiren bardak, kadeh, vazo gibi ürünler elde etmek mümkün hale geldi.

Şişecam, Ar-Ge'ye 1976'da Karaköy'deki Nimet Han'da ilk adımı attı...

Bugün Ar-Te-Ge'ye dönüştürdüğü merkez, cam üretiminde katma değeri daha ileri taşımaya soyundu.

Ar-Te-Ge, Şişecam'ın soda dahil 850 milyon dolarlık ihracatında çıtayı yükseltecek gibi görünüyor.

Fransız Arc'ı almak istedi 'bilgi odasına' giremedi

ŞİŞECAM Genel Müdürü Ahmet Kırman, dünyada şirket satın alma konusunda fırsatları değerlendirdiklerini belirtti:

- Fransız cam ev eşyası üreticisi Arc International, geçen yılın yazında satışa çıktı. Biz de teklif vermek istedik ve başvuruda bulunduk. Ancak, her nedense şirketin "bilgi odası"na girme aşamasına gelemedik. Fransa Hükümeti'nin de desteğiyle şirkete bir fon ortak oldu.

Şişecam, geçen yılın haziran ayında Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Arc International için masaya oturmak üzere "gizlilik anlaşması" imzaladığını duyurdu. Arc, cam ev eşyasında 1.2 milyar Euro'luk cirosuyla dünya lideri, Şişecam'a bağlı Paşabahçe de 800 milyon dolarlık cirosuyla dünya 3'üncüsüydü.

Satış işlemlerin yönetenler, Paşabahçe'yi "operasyonel rakip" gördüğü için Arc'ın finansal bilgileri ve iş planlarının görülebileceği "data room"u (bilgi odası) Şişecam'a açmadı. Oysa, satışa sunulan şirketlerin "bilgi odası"nın gizlilik anlaşması imzalayan alıcıya açılması gerekiyor. Alıcı, talip olacağı şirketin tüm detaylarını orada görüp, ona göre teklifini hazırlıyor.

Yılda 400 milyon dolarlık yatırım var

Ahmet Kırman, yeni yatırıma dönük soruyu şöyle yanıtladı:

- Son 5 yıldır, yılda 400 milyon dolar yatırım yapıyoruz. Bir fırın yenilemesi 15 milyon doları buluyor. Şu anda sıfırdan yatırım yerine, inorganik büyümeye odaklanıyoruz.

Paşabahçe Milano yolcusu

AHMET Kırman, Avrupa Kalkınma Bankası'nın (EBRD) geçen ekim ayında Paşabahçe'nin yüzde 15.44'ünü 125 milyon Euro'ya aldığını anımsattı:

- EBRD böylece Türkiye'deki en büyük öz sermaye yatırımına imza attı. Cirosu 800 milyon dolar olan Paşabahçe, ilk denemeyi Bulgaristan'da yapmıştı ama ilk yurtdışı mağazasını nisan ayında Milano'da açacak.

Yeni sarayın camları ithal

Ahmet Kırman, Beştepe'deki yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın camlarıyla ilgili soru üzerine şu yanıtı verdi:

- Girişimde bulunduk ama yeni sarayın camlarını Guardian'dan aldılar. Yani, ithal ettiler.

Kırman'ın yanıtı üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde birkaç kez şu yayınladığı genelgeyi anımsadım:

- Kamu alımlarında Türkiye'de üretilen ürünleri tercih edin. Fiyatı yüzde 15'e kadar yüksek olsa da bunu yapın.