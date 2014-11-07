Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ilk yabancı konuğu Papa olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kabullerine başladığı yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ilk yabancı konuğu Papa Francis olacak. Hristiyan Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Francis, aynı zamanda "Devlet Başkanı" sıfatı da taşıdığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlanacak.

Zeynep Gürcanlı’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Türkiye, Papa'nın "Devlet Başkanı" olduğu Vatikan Devleti'ni resmen tanıyan ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle Papa için, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda "A tipi resmi tören" yapılacak.

Anıtkabir'i de ziyaret edecek

Papa'nın Ankara ziyareti Anıtkabir ile başlayacak.

Ardından da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda devlet töreni ile, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanacak Papa'nın Ankara'daki diğer görüşmeleri ise Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'le olacak.

Ziyaretinin ikinci günü İstanbul'a gidecek olan Papa Francis, sırasıyla Ayasofya Müzesi ve Sultanahmet Camii’ni gezecek olan Papa Francesko, Şişli’deki Saint Esprit (Kutsal Ruh) Katolik Kilisesi’nde bir ayin yapacak.

Patrikhane'de Fener Patriği'ni ziyaret edecek

Papa'nın önemli bir başka görüşmesi ise, Fener Patrikhanesi'nde, Rum Ortodoks Patriği Barthelomeos ile yapacağı görüşme olacak.

Papa, 30 Kasım Pazar günü yine Rum Ortodoks Kilisesi'ndeki ayine katılacak, ardından Türkiye'den ayrılacak olan Papa’nın uçağının, saat 18.40’ta Roma’ya doğru havalanması bekleniyor.

6. Paul, 2 (1967). Jean Paul ve 16. Benedict’ten sonra Türkiye’yi ziyaret edecek 4’üncü papa olan Francis, selefleri gibi Efes’teki Meryem Ana Kilisesi’nin ziyaret programına almadı.