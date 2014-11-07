'Ak Saray' ABD basınında: Dünyanın en pahalı sarayına harcanan parayla neler yapılabilirdi?

Başbakanlık olarak yaptırılmasına rağmen Tayyip Erdoğan’ın "cumhurbaşkanı" olarak kullanımına tahsis edilen ‘Ak Saray’ dünya medyasında tartışılmaya devam ediyor.

ABD’nin önde gelen haber sitelerinden Global Post’un manşetten verdiği haberde dünyanın en pahalı sarayına taşınan "Erdoğan'ın Ak Sarayı" için harcanan 615 milyon dolar ile nelerin yapılabileceği değerlendirildi.

Haberde, IŞİD’in kapısını çaldığı ve ülkede milyonu aşkın Suriyeli göçmenin olduğu bir dönemde Erdoğan’ın kendisi için 615 milyon dolarlık bir saray yaptırmaktan çekinmediği vurgulandı.

ABD’nin en çok satan gazetelerinden USA Today’in de web sitesinde kullandığı haberde Ak Saray’ın 1000 odası ile, dünyanın en büyük konut amaçlı binası Brunie Sultanı’nın elinden aldığının altı çizildi. Binanın hem İngilizce hem de Türkçe adının verildiği haberde karşılaştırma için Fransa’daki Versay Sarayı’nın Ak Saray’ın dörtte biri olduğuna vurgu yapıldı.

Harcanan 615 milyon dolar onlarca şey yapılabileceği bildirilen haberde bunlardan 7 tanesi şöyle sıralandı:

1-Kendi ülkesinde Suriyeli göçmen krizini çözebilir

Halen Türkiye’de sayısı milyonlarla ifade edilen Suriyeli yaşıyor. Bunların ihtiyaçlarının giderilmesi için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yıllık 500 milyon dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı. Erdoğan, saray için harcadığı paranın 500 milyon dolarını Suriyeliler için kullansa, geriye kalan 115 milyon dolar ile daha mütevazi bir saray yaptırabilirdi.

2-Ebola’yı önleyebilir

Birleşmiş Milletler, Ebola krizinin son ermesi için 988 milyon dolara ihtiyaçları olduğunu tahmin ediyor. Erdoğan’ın sarayının üzerine diğer dünya ülkelerinin bağışladığı paraları ekleyince, sihirli rakama ulaşır, hatta geçersiniz.

3-İnsani kriz yaşanan birçok ülkedeki sıkıntıları bir yıl boyunca çözebilir

Birleşmiş Milletler, Ağustos ayında dünya üzerindeki insani krizlerin çözülmesi için yıllık 9,9 milyar dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı. Erdoğan’ın sarayının parası büyük ihtiyaç duyulan Suriye, Sudan, Güney Sudan, Kongo ve Somali gibi milyarlarca dolar yardıma ihtiyaç duyan ülkelerde ihtiyacının bir kısmını karşılar. Mesela bir yıllık ihtiyacı 406 milyon dolar olan Afganistan, 312 milyon dolar olan Irak, 565 milyon dolar olan Orta Afrika Cumhuriyeti ve 592 milyon dolar olan Yemen’in bir yıllık masrafını tek başına karşılayabilir.

4-21 bin 200 Amerikalı öğrencinin kredi borcunu ödeyebilir

Bu müthiş cömert bir şey olurdu, ama neden olmasın. ABD’deki tüm öğrencilerin kredi borcu 1,2 trilyon dolar. Öğrenci başına ortalama 29 bin dolar borç var. Hadi Tayyip, bize yardım et.

5- Her Ankaralı’ya 136, İstanbullu’ya 44, her Türk vatandaşına 8 dolar dağıtabilir

Ankara’da 4,5 milyon, İstanbul’da 14 milyon ve Türkiye’de 75 milyon insan yaşıyor. Böyle aptal bir saray inşa etmektense Erdoğan bu parayı dağıtabilirdi. Cidden.

6-24 bin 415 yeni öğretmeni işe alabilir

Türkiye’de 15 yıllık tecrübeli bir öğretmenin ortalama maaşı 25 bin dolar. Bu rakam ABD’de 38 bin dolar. Saray inşa edeceğine, bir miktar öğretmeni işe al.

7-NBA şampiyonu San Antonio Spurs’u satın alabilir

Erdoğan kendini ‘sultan’ gibi görmekten hoşlanıyorsa en azından bir spor takımı satın alabilir. Teknik olarak Spurs’un değeri 660 milyon dolar. Aslında sarayın değeri bunu karşılamaz ama sıkı pazarlıkla fiyatı düşürülebilir.

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