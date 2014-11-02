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Dünya

'Ak Saray' NYTimes'ın manşetinde: Erdoğan, çatışmaları kullanarak gücünü pekiştiriyor

Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ABD gazetelerinde

02 Kasım 2014 13:09

New York Times Gazetesi, Atatürk Orman Çiftliği arazisi içine yapılan yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı dün sürmanşetten verdi.

"Türk lider, çatışmaları kullanarak gücünü pekiştiriyor" başlıklı haberde, yaklaşık 350 milyon dolarlık bir maliyet ile Ankara’da inşa edilen yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirenler için güçlü bir sembol haline geldiği kaydedildi. 

Razi Canikligil'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, haberde, yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yaklaşık 1000 oda, son model bir yeraltı tüneli sistemi ve anti-casusluk teknolojisine sahip olduğu ve Beyaz Saray, Kremlin ve Buckingham Sarayı’ndan daha büyük olduğu belirtilirken, 200 milyon dolarlık yeni Cumhurbaşkanlığı uçağına da yer verildi. 

Gazetede, İstanbul Boğazı’na bakan yeni çalışma ofisi ile tüm bunların, Erdoğan’ın büyük hedefleri için yapıldığı belirtildi.

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