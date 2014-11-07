Financial Times'ta 'Ak Saray' yorumu

Financial Times gazetesi Ankara'da 608 milyon dolara mal olacağı açıklanan yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın, bazı kesimlerce 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "otoriter aşırılıklarının şimdiye kadarki en belirgin işareti" olarak görüldüğünü yazdı.

BBC Türkçe'de yer alan haberde Erdoğan'ın sarayla ilgili eleştirilere "Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ne sokağı kapa, caddeyi kapa orada tören yap, bu yakışır mı?"diye yanıt verdiğini belirtiliyor.

Gazete, Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de Twitter mesajlarında sarayın yabancı ülkeler tarafından 'Türkiye'nin büyüklüğünü, heybetini gösterdiği için karalandığını" savunarak "Artık Ak Saray, ABD, Rusya ve İngiltere'nin başkanlık saraylarıyla mukayese ediliyor... Ve eziyor.... Yabancılar komplekse kapılıyor" dediğini aktarıyor.

Financial Times'ın haberinde şöyle deniyor:

"Beyaz Saray ve Elysee'den daha büyük olan bin odalı saray, mahkeme kararına rağmen, koruma altındaki bir orman arazisinde yapıldı. Sarayın, yakın çevresinin adının karıştığı yolsuzluk skandalına rağmen bu yıl iki seçim kazanan Erdoğan'ın destekçileri arasında da eleştirildiğine dair fazla bir işaret yok. Muhafazakar tabanı Erdoğan'ı Türkiye için daha yüksek yaşam standartları ve daha iyi hizmet dönemini başlatan, dindar topluma daha fazla haklar getiren ve Türkiye'nin dünyada sesinin daha fazla duyulmasını sağlayan bir lider olarak görüyor."