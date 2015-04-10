Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki protestoda iki Grup Yorum üyesi ve bir gazeteci gözaltına alındı

Grup Yorum üyelerinden Ezgi Dilan Balcı ve Ali Aracı, 12 Nisan Pazar günü Bakırköy Halk Pazarı'nda vermeyi planladıkları Bağımsız Türkiye konserinin yasaklanması üzerine, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde yasağı protesto ederken gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Grup Yorum, bunun üzerine şu açıklamayı yaptı: 'İstanbul 9. İdare Mahkemesi'ne açtığımız yürütmeyi durdurma davası da mahkeme tarafından 15 gün sonraya ertelendi. 3 gün sonra yapmamız gereken konser için mahkeme 15 gün sonra karar verecek. İşte size AKP tipi demokrasi.'

Eylemi takip eden Gözde Çağrı isimli muhabir de gözaltına alındı.

İstanbul Okmeydanı'na geçen düzenlenen operasyonda, Grup Yorum üyelerinin çalışmalarını yaptığı İdil Kültür Merkezi'ne de baskın düzenlenmişti.

Grup üyeleri, mahkemedeki ifadelerinin ardından serbest bırakılmışlardı.