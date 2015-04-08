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İstanbul Valiliği Grup Yorum konserini yasakladı

Grup Yorum'un 'Bağımsız Türkiye' isimli konseri İstanbul Valiliğince yasaklandı

08 Nisan 2015 16:04

Grup Yorum’un Bakırköy Belediyesi’nden alınan izin ve alan tahsisiyle Bakırköy Halk Pazarı’nda bu pazar düzenleyeceği 'Bağımsız Türkiye' isimli konseri İstanbul Valiliğince yasaklandı.

Grup Yorum’un 12 Nisan Pazar günü 'Bağımsız Türkiye' adıyla Bakırköy Halk Pazarı’nda düzenleyeceği konser İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı.

Ayça Söylemez’in Bianet'te yayımlanan haberine göre, Grup Yorum üyeleri bu sabah Bakırköy Halk Pazarı’na sahne kurmak için gittiğinde polis engeliyle karşılaştı. İstanbul Valiliği ile görüşen Grup Yorum üyeleri, konserin valilikçe yasaklandığını öğrendi.

Grup Yorum üyeleri konser için belediyeden izinleri olduğunu ancak polisin bu sabah sahne kurmak için alana gittiklerinde polis engeliyle karşılaştıklarını, bununla ilgili İstanbul Valiliği ile görüştüklerini, valiliğin konseri yasaklandığını kendilerine bildirdiğini ifade ettiler.

Grup Yorum valiliğin kendilerine sadece “uygun görülmedi” şeklinde bir gerekçe sunduğunu, yazılı bir karar bildirmediğini de ekledi.

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