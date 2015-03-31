Grup Yorum, 30. yılını kutlayacağı stadyum bulamıyor

Bu yıl 30. yılını kutlayacak olan Grup Yorum, 12 Nisan'da Bakırköy Halk Pazarında "Bağımsız Türkiye Konseri" ile dinleyicileriyle buluşacak. Ancak Grup Yorum'a, 30. yılı nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Elazığ'da düzenleyeceği konser için stadyumlar verilmedi. Grup Yorum üyeleri TBMM'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

2010'da İnönü Stadyumu'ndaki 25. yılı konserini bir Türkiye rekoru kırarak 55 bin dinleyiciye veren Grup Yorum, sonrasında da yüz binlerce izleyicinin katıldığı Bağımsız Türkiye Konserlerinde dinleyicileriyle buluştu. Grup Yorum bu yıl da 30. yıl konseri için "Grup Yorum Tarihi Müzikali" adlı bir görsel ve müzikal şölen hazırlığına girdi. Senfoni orkestrasından dans ve teatral gösterilere, videolardan ışıklara, dekorlara kadar tüm detaylar üzerinde aylardır çalışan Grup Yorum üyeleri, bu tarihi konseri Anadolu'da başka şehirlere de taşımaya karar verdi.

Stadyumlar konser için verilmedi

CNN Türk'ün web sitesinde yayımlanan habere göre, Türkiye'nin 5 ayrı noktasında stadyum konserleri vermek için girişimlerde bulunan Grup Yorum üyeleri, İstanbul'daki stadyumların yanı sıra; Ankara 19 Mayıs Stadı için Gençlerbirliği ile; İzmir Atatürk Stadı için İl Spor Müdürlüğü ile, Adana 5 Ocak Stadı için İl Spor Müdürlüğü ile, Elazığ Atatürk Stadı için Elazığspor ile görüşmeler yaptı. Ancak Grup Yorum'un tüm başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı İl Spor Müdürlükleri ve spor kulüpleri tarafından aynı gerekçelerle reddedildi. Grup Yorum'a, "sahanın uygun olmadığı', ' stadyumun tadilata alınacağı', 'söz konusu tarihlerde müsabakalar olacağı" söylendi.

Veli Ağbaba ile basın toplantısı düzenlediler

Grup Yorum üyeleri konuyla ilgili bugün TBMM'de temaslarda bulundu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Ağbaba, Grup Yorum'un ezilenlerin, susturulanların, yoksayılanların, ötekileştirilenlerin sesi olduğunu belirterek, "Bu yıl, Grup Yorum’un 30. Yılını kutluyoruz. Ama bugün, tüm büyük illerdeki stadyumlar Grup Yorum'a kapatılmak isteniyor. Sadece İstanbul'da değil, Ankara, İzmir, Adana ve Elazığ stadyumları da Grup Yorum’a kapalı. Yani umudun sesi, özgürlüğün, bağımsızlığın ve devrimin sesi Grup Yorum 30. yılını kutlamak için bu ülkede stadyum bulamıyor. Buradan halkın sanatını yapan, halkın derdini, öfkesini, saza, söze dökenlere stadyumları kapatanları uyarıyoruz. 'Türküler Susmaz, Halaylar Sürer', ama sizler birgün giderseniz. Bu ülkede, Türküler susmayacak, halaylar sürecek. 'Sanma Faşist Olandan Birgün Hesap Sorulmaz' diyenler yürümeye devam edecek" diye konuştu.

Ağbaba, konuşmasında 43 yıl önce bugün Kızıldere'de öldürülen Mahir Çayan ve arkadaşlarını anarak, "Anıları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Grup Yorum üyesi İnan Altun da şunları söyledi:

"Stadyumlar tüm halka aittir. Başta spor müsabakaları olmak üzere, kitlesel halde yapılacak olan kültür-sanat etkinliklerine de açılması gerekir. Bu tüm dünyada böyle yapılmaktadır. Ülkemizde de birçok yabancı grup ya da kiş benzer şekilde konserler yapmıştır, yapmaktadır. Ancak bize hiçbir stadyum verilmiyor. Biz stadyumu çim zemini dahil her santimetrekaresi ile koruyacağımıza ve önlemlerimizi alacağımıza dair taahhütlerde bulunuyoruz. Kiralama ile iligli tüm mali yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi belirtiyoruz. Bir ayrıcalık istemiyoruz. Başkasına hangi şartlarda veriliyorsa, bize de aynı şekilde verilmesini istiyoruz. Spor müsabakalarını da hesaplayarak, liglerin bittiği Haziran - Temmuz aylarını değerlendirmek istiyoruz. Ama yine de bir bahane bulan idareciler stadyumları bize vermiyor. Bu keyfiyeti kabul etmiyoruz. Bu yasağı kabul etmiyoruz. Sesimizi böyle kesemezsiniz. Görkemli sahneler kurmamızı, ülkemizin dört bir tarafında yaşayan insanlarımıza sesimizi, müziğimizi taşımamızı engeleyemezsiniz."

Grup Yorum, her yıl yüz binlerce insanın katılımıyla düzenlediği "Bağımsız Türkiye Konseri"nin beşincisini de bu yıl Bakırköy Halk Pazarı'nda düzenleyecek. Konser 12 Haziran'da gerçekleşecek.