Grup Yorum: Kobanê'de olanları devrim olarak görmüyoruz

Grup Yorum üyeleri Tekirdağ BKM’de düzenlenen bir panelde katılımcıların sorularını yanıtladı. Bir katılımcının “Grup Yorum olarak Kobanê devrimine bir desteğinizi görmedim, desteğiniz oldu mu, olduysa neden görmedik?” şeklindeki sorusuna “Kobane’deki çetelerin saldırıları başladığı andan itibaren bütün yaptığımız konserlerde Kürt halkının yaşadığı katliamlara karşı yaptığımız konuşmalarda birinci gündemimizdi Kobane’deki katliamdı. Devrim dersiniz, biz öyle düşünmüyoruz. Ben kişisel olarak, Marksist Leninist bakış açısına sahip bir devrimci olarak, devrim olarak nitelendirmiyorum” yanıtını verdi.

Grup Yorum üyesinin Kobanê’yle ilgili sözleri şöyle:

Ortadoğu’da yıllardır süren bir katliam var. Kimi zaman Irak, Afganistan, Lübnan, Suriye. Grup Yorum, Ortadoğu’da emperyalizm tarafından yapılan katliamlara karşı her zaman duyarlı olduk, şarkılar besteledik, canlı kalkan olduk, geçen hafta Beyrut’taydık. Bir arkadaşımız 68 gün boyunca Irak’ta Amerika’nın saldırılarına karşı canlı kalkan. Geçen yaz, bir öğrencimiz, müzisyen arkadaşımız canlı kalkan olmak için gitti.

Kobane’deki çetelerin saldırıları başladığı andan itibaren bütün yaptığımız konserlerde Kürt halkının yaşadığı katliamlara karşı yaptığımız konuşmalarda birinci gündemimizdi Kobane’deki katliamdı. Devrim dersiniz, biz öyle düşünmüyoruz. Ben kişisel olarak, Marksist Leninist bakış açısına sahip bir devrimci olarak, devrim olarak nitelendirmiyorum. Grup Yorum’un da böyle ele alınması gerekmez. Orada yaşanan açık bir katliam vardır, bu katliam karşısında katledilenler, Rojava’da katledilenler orada yaşayan Kürt halkıdır. Keza Irak’ta katledilenler Türkmenlerdir, Suriye’de katledilenler Araplardır.

Twitter'dan tepkiler

Söz konusu videonun sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından Twitter kullanıcıları "#GrupYorumBoykot" etiketiyle tweetler attı.

Sosyal medyada Grup Yorum'a gösterilen tepkilerden bazıları şöyle: