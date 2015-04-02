Grup Yorum üyeleri gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bu sabah Okmeydanı'nda düzenlenen operasyonda, Grup Yorum üyelerinin çalışmalarını gerçekleştirdiği İdil Kültür Merkezi binasına da girildiği açıklandı. Kültür merkezine düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Grup üyelerinin, kültür merkezi çalışanlarının ve misafirlerinin gözaltına alındığını belirten Grup Yorum, konuyla ilgili bir açıklama yaptı:

"Grup Yorum üyelerinden Ezgi Dilan Balcı, Cihan Keşkek, öğrencimiz İlkay İşler, İdil Kültür Merkezi çalışanımız Damla Sandal ve misafirimiz olan Steeve Kaczky şu anda gözaltında.

Berkin’in katilleri Kültür Merkezimizin kapısı kırarak, camları patlatarak arkadaşlarımızı işkenceyle gözaltına almıştır. Yine her yeri talan ettiler. Enstrümanlarımızı, kullandığımız teknik aletlerimizi kullanılamaz hale getirdiler.

Adaletin sesi her yerde! Bazen bağlamamızın bir telinde, bazen genç bir delikanlının heyecanlı hesap soran sesinde! Türkülerimiz her yerde adalet istiyor. Bazen kocaman görkemli bir sahnede, bazen ölüme yürüyen Dev-Gençlilerin dilinde! ‘Varsa Cesaretiniz Gelin…’

Bu ses yükselmeye devam edecek. Ta ki Berkin’in katilleri halk önünde yargılanana kadar. 12 Nisan’da Bağımsız Türkiye Konseri’nde biz de bu sesi milyonlarla birlikte haykıracağız. Baskılar, gözaltılar 12 Nisan’da Bakırköy Halk Pazarı’nda bir araya gelecek olan halk denizinin Ekmek, Adalet ve Özgürlük talebini haykırmasının önüne geçemez.”