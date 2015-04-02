Okmeydanı'nda DHKP-C operasyonu, çok sayıda kişi gözaltıda

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen ve bir teröristin öldürüldüğü, 2 polis memurunun yaralandığı sadırının ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Okmeydanı'nda tespit ettikleri çok sayıda adrese Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin desteği ile operasyon gerçekleştirdi.

Gece saatlerinde Okmeydanı'na gelen polis ekipleri, önceden belirlenen evlerin bulunduğu sokaklarda ve çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Daha sonra Özel Harekat ekipleri ve çelik yelek giyen sivil polisler, terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin bulunduğu evlere girdi. Operasyon sırasında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.



Söz konusu şüpheliler hakkında detaylı bilgi verilmezken, Okmeydanı'ndaki operasyonu sürüyor.