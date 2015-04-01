Savcı Kiraz'ın ölümüyle sonuçlanan rehine krizinin ardından DHKP-C'ye operasyon: 32 kişi gözaltında

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki odasında rehin alınması ve 8 saat sonra şehit olmasının ardından çeşitli illerde DHKP-C'ye yönelik operasyonlar başlatıldı. Antalya, İzmir ve Eskişehir'de 32 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da 23 gözaltı

Savcı Kiraz'ın vefatının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Antalya’da da benzer eylemler olabileceği istihbaratını alan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eşzamanlı operasyon için düğmeye bastı ve 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Sabaha karşı 23 ayrı adreste çevik kuvvet, özel harekat ve terörle mücadele ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çoğunluğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 22 kişi gözaltına alındı. Doktor kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Çallı’da bululan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. 1 şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor. Gözaltı kararıyla ilgili açıklama yapan avukat Hakan Evcin, eylem iddialarının asılsız olduğu belirterek, "Grup yalnızca bugün akşam saat 19.00’da basın açıklaması yapacaktı" dedi.

E skişehir'de 5 gözaltı

İstanbul’da Berkin Elvan soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesinin ardından Eskişehir’de de DHKP-C örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri DHKP-C üyesi oldukları öne sürülen 5 kişiyi gözaltına aldı.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah erken saatlerde DHKP-C örgütüne yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında örgütle ilişkisi oldukları bildirilen 5 kişinin evlerine baskın düzenlendi.

Biri araştırma görevlisi

Ekipler gözaltına aldıkları 5 kişinin evlerinde arama yaptı. Aramaların bazı evlerde halen sürdüğü bildirildi. Arama yapılan evlerin bulunduğu yerde çevik kuvvet polisleri de güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınanlardan birinin üniversitede araştırma görevlisi olduğu öğrenildi.

İzmir'de operasyon 5 gözaltı

İzmir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirtilen 2'si dernek, 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Çevik kuvvet, özel harekat ekibinin de desteklediği, TOMA'ların kullanıldığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda terör örgütü DHKP-C'ye ait örgütsel doküman, dijital kayıt, mahkeme kararıyla yasaklanmış yayınlar ve 30 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.U, A.Ş, T.O, H.A ve A.Y, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Operasyon kapsamında 3 kişinin de arandığı bildirildi.

