Grup Yorum valiliğe dava açtı

Grup Yorum, Bakırköy’de düzenleyeceği konserden dört gün önce etkinliği “kamu güvenliği ve esenliğinin bozulabileceği” gerekçesiyle yasaklayan İstanbul Valiliğinin kararına karşı İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.

Bu sabah, sahne kurmak ve hazırlık yapmak için konserin yapılması planlanan Bakırköy Halk Pazarı’na gittiklerinde polis engeliyle karşılaşan Grup Yorum üyeleri, valiliği aradıklarında da “konserin yasaklandığını” öğrenmişlerdi.

Grup Yorum: Her ne olursa olsun bu konseri gerçekleştireceğiz

Valiliğin 15342297-492-20103 sayılı yasaklanma kararının, öğleden sonra ellerine ulaşmasının ardından Bakırköy’deki konser alanında bir basın açıklaması yapan grup üyeleri, "Grup Yorum olarak, her ne olursa olsun bu konseri gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Halkın Hukuk Bürosu Avukatı Özgür Yılmaz’ın bugün yasak kararının ardından mahkemeye verdiği dilekçe sonucu 2015/736 sayılı yürütmeyi durdurma davası açıldı. Yılmaz'ın mahkemeye sunduğu dilekçe şu şekilde:

“12 Nisan 2015’te yapılacak konser için müvekkil, birçok sanatçıyla anlaşmış, ses düzeni ve diğer masrafları yapmıştır. Bu tarihten sonra mahkemece verilecek yürütmeyi durdurma kararı fiilen bir anlam ifade etmeyecek ve müvekkil zarara uğrayacaktır.”

'Ortada kanunlara rağmen yapılmaya çalışılan bir işlem vardır'

“Yürütmeyi durdurma talebimiz konusunda, mahkemece takdir edilecek menfi veya müspet kararın ivedilikle verilmesi, davanın esası açısından da hayati öneme sahiptir. Ortada kanunlara rağmen yapılmaya çalışılan bir işlem vardır.

“Bakırköy Belediyesi’nin 6 Nisan tarihli cevabında ‘Alanının kullanılması yönünde geçmiş yıllarda olduğu gibi belediyemiz açısından bir sakınca bulunmamaktadır” diyerek yer tahsisi yaptı. aynı gün valiliğin ilgili birimlerine de başvuru yapıldı ve her türlü yasal işlem tamamlandı.”