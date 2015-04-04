Grup Yorum üyeleri serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, perşembe sabahı Okmeydanı'nda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Grup Yorum üyelerinin serbest bırakıldığı açıklandı. Grup Yorum'un Twitter hesabından duyurulan haberde, grup üyelerinin serbest bırakıldığı ve grubun misafiri, İskoç vatandaşı Steeve Kaczky'nin ise mahkemeye sevk edildiği söylendi.

Grup Yorum üyeleri Perşembe günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış ve bugün mahkemeye çıkarılmıştı. Grup üyeleriyle birlikte gözaltına alınan İdil Kültür Merkezi çalışanları Damla Sandal ve İlkay İşler'in de Savcılık tarafından serbest bırakıldığı belirtildi.