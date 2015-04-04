T24 LogoT24 Logo
Gündem

Grup Yorum üyeleri serbest bırakıldı

Okmeydanı'na düzenlenen operasyonda, Grup Yorum üyelerinin çalışmalarını yaptığı İdil Kültür Merkezi'ne de baskın düzenlenmişti

04 Nisan 2015 22:16

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, perşembe sabahı Okmeydanı'nda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Grup Yorum üyelerinin serbest bırakıldığı açıklandı. Grup Yorum'un Twitter hesabından duyurulan haberde, grup üyelerinin serbest bırakıldığı ve grubun misafiri, İskoç vatandaşı Steeve Kaczky'nin ise mahkemeye sevk edildiği söylendi.

Grup Yorum üyeleri Perşembe günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış ve bugün mahkemeye çıkarılmıştı. Grup üyeleriyle birlikte gözaltına alınan İdil Kültür Merkezi çalışanları Damla Sandal ve İlkay İşler'in de Savcılık tarafından serbest bırakıldığı belirtildi. 

ETİKETLER

grup yorumokmeydanıbaskınidil kültür merkezigözaltıserbest bırakıldı

İlgili Haberler

Grup Yorum üyeleri gözaltında

Okmeydanı'nda düzenlenen operasyonda, Grup Yorum'un çalışmalarını yaptığı İdil Kültür Merkezi'ne de baskın düzenlendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24