Cumhurbaşkanlığı: Köln mitinginde Erdoğan'ın videokonferansının engellenmesi kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan, bugün Köln'deki mitinge Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın videokonferans ile katılmasının Alman makamları tarafından engellemesiyle ilgili açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada engellemeye ilişkin olarak "Alman makamları tarafından engellenmesi yoluna gidilmesi, kabul edilemez bir durumdur. Alman makamlarının tatmin edici bir izahta bulunacağını umut ediyoruz" dendi.

Köln’de miting ve demokrasi dersi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamaları şöyle:

"Bugün Almanya'nın Köln kentinde farklı siyasi parti temsilcileri, onlarca STK ve binlerce Türk ve Alman vatandaşının katılımıyla yapılacak olan 'Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi'ne Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın videokonferans yoluyla katılmasının Alman makamları tarafından engellenmesi yoluna gidilmesi, kabul edilemez bir durumdur.

"FETÖ’nün darbe girişimini büyük bir kahramanlık hikayesi yazarak boşa çıkartan milletimizin Cumhurbaşkanı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının Alman yerel makamları ve Anayasa Mahkemesi tarafından engellenmesinin gerçek sebebini merak ediyor, Alman makamlarının tatmin edici bir izahta bulunacağını umut ediyoruz.

"Geçmişte bölücü terör örgütünün eylem ve gösterilerine sessiz kalan makamların, darbe karşıtı bir demokrasi mitingini 'şiddet olayları çıkabilir' gibi bir gerekçeyle zan altında bırakmaya ve engellemeye çalışması kabul edilemez. Güvenlik tedbirleri, demokrasi mitingini düzenleyenlere değil, terör örgütü yanlılarına ve demokrasi karşıtı provokatörlere karşı alınmalıdır."