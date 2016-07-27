Köln'de darbe karşıtı miting gerginliği



Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hannelore Kraft, Köln'de Pazar günü yapılması planlanan darbe karşıtı mitingle ilgili açıklamada bulundu. Kraft, eyalette yaşayan Türkiye kökenlileri Türkiye'de yaşanan gerilimleri Almanya'ya taşımamaya çağırdı. Kraft, yayınladığı video mesajında, "Elbette düşüncelerinizi gösteriyle ifade etme hakkınız var. Ancak bunu sağduyulu ve barışçıl bir şekilde yapmanızı rica ediyorum" dedi.

'Hukuk devleti üzerlerine kararlılıkla gidecek'

Farklı düşünenlerin dışlanmasına, nefret ve şiddet uygulanmasına, hangi kesimden gelirse gelsin, hiçbir şekilde hoşgörü gösterilmeyeceğini kaydeden Hannelore Kraft, "Hukuk devleti bu tür girişimlerin üzerine gerekirse kararlılıkla gidecektir" uyarısında bulundu.

15 bin kişi bekleniyor

Köln polisi, DW Türkçe'ye Köln'deki darbe karşıtı miting için, aralarında Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) de bulunduğu organizasyonlar adına özel bir şahsın izin başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Organizasyon komitesi, 'Darbeye karşı demokrasi' mitingine 15 bin dolayında kişinin katılımını bekliyor.

Aynı gün, Sol Parti, Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti'nin gençlik örgütlerinin organize ettiği "Erdoğan çılgınlığını durdurun - Türkiye'de İnsan Hakları ve Demokrasi" adlı gösterinin yanı sıra aşırı sağcı Pro NRW'nin de "Almanya'da Erdoğan'a itaate hayır" sloganıyla bir karşı gösteri düzenlemesi bekleniyor.

'Köln Başkonsolosu'ndan rica ettim'

Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker de konuyla ilgili açıklamada bulundu. Reker, "Türkiye'nin Köln Başkonsolosu ile konuyu görüştüğünü, mitingin barışçıl bir şekilde tamamlanması için elinden gelen tüm çabayı harcamasını rica ettiğini" söyledi.

'Erdoğan'ın kolları'

Alman yetkililer, Almanya'da yaşayan Erdoğan taraftarı ve karşıtı Türkler arasında gerginliğin tırmanmasından endişe ediyor. Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Cem Özdemir, "Erdoğan'ın kolları Türk toplumunun birçok kesimine uzanıyor. Ancak Berlin'e uzanamayacak" açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye uzmanının uyarısı

DW Türkçe'ye daha önce konuşan Türkiye uzmanı Udo Steinbach ise Almanya'da yaşayan Türklerin, bu ülkede "kendilerini ifade etmek için gösteri yapma imkân ve hakları var. Ancak bu gösterilerin barışçıl olması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.