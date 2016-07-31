Erdoğan Köln'deki göstericilere seslenemeyecek



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Köln'de yaklaşık 30 bin kişinin katılımıyla düzenlenecek darbe karşıtı gösterilere canlı video bağlantısı ile katılamayacak. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) öncülüğünde planlanan "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi" çerçevesinde yapılması düşünülen ve Erdoğan'ın dev ekranlardan halka seslenebilmesine ilişkin başvuru cumartesi akşamı Federal Anayasa Mahkemesi'nce reddedildi.

Öncesinde Münster'deki Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Yüksek İdare Mahkemesi de dev ekran aracılığıyla siyasilerin canlı bağlantıyla katılımcılara seslenmesini yasaklamıştı. Yasağa gerekçe olarak Köln Emniyeti'nin güvenlik çekinceleri gösterilmiş ve farklı karşıt grupların katılacağı gösteride dev ekrandan canlı bağlantı ile grupların tansiyonun yükselme olasılığının artacağı belirtilmişti. Münster Yüksel İdare Mahkemesi, “Yabancı hükümet mensupları ya da devlet başkanlarının açıklamalarının canlı olarak kitlelere aktarımının gösteri ve toplanma özgürlüğünün güvenceleri altında bulunmadığını” vurgulamıştı.

Ancak yapılan açıklamada gösteriye bizzat katılan kişilerin konuşmalarına dev ekrandan yansıtılmasına izin verildiği belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanıkonuşacak

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) öncülüğünde planlanan "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi" çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın konuşma yapması bekleniyor. Köln Emniyet Müdürü Jürgen Mathies, Dışişleri Bakanı'nın katılımını son anda engelleyebildiklerini söyledi.

30 bin katılımcı bekleniyor

Yaklaşık 30 bin katılımcının beklendiği gösterilerde sıkı güvenlik önlemleri alan Köln polisi, çıkabilecek olası olaylara karşı da polis sayısının daha önce planlanandan 400 daha artırılarak 2 bin 700'e çıkarıldı.

Köln'de Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) öncülüğünde planlanan "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi"nin yanı sıra yaklaşık aynı saatlerde 3 büyük karşı protesto eylemi için de resmi başvuru yapıldı.

Köln Emniyet Müdürü Jürgen Mathies, yürüyüşlerin sorunsuz yapılabilmesi için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini belirtti ve herkesi itidalli olmaya davet etti. “Erdoğan'a Almanya'da biat yok: Boğaz'ın İslamcı otokratlarını durdurun” sloganıyla toplanma çağrısı yapan aşırı sağcı Pro NRW'nin de katılacağı karşı protestonun önüne geçilmesi için yapılan başvuru Münster Yüksek İdare Mahkemesi tarafında reddedilmişti.