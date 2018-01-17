Cumhurbaşkanı'nın ‘yerli ve milli' eleştirisi yaptığı Boğaziçi Üniversitesi'ne YÖK'ten başarı ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘yerli ve milli’ olmadığı için uluslararası alanda beklenen yere gelemediğini savunduğu Boğaziçi Üniversitesi’nin de aralarında yer aldığı 10 üniversite, Yüksek Öğretim Kurulu’ndan ‘Alan Odaklı Başarı Ödülü’ almaya hak kazandı.

Boğaziçi Mezunları'nın 14. Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en iyi üniversitelerinden eğitim görmekle yerli ve milli duruş sahibi olmak, asla birbirinin zıttı değildir. Çünkü asıl mesele, fiziken nerede olduğunuzdan ziyade zihin olarak nerede durduğunuz meselesidir. Boğaziçi Üniversitesi ülke ve milletin değerlerine yaslanamadığı için uluslarası alanda beklediği yere gelememiştir" ifadelerini kullanmıştı.

52 üniversite 'değerlendirmeye uygun', 10 tanesi 'rekabet edilebilir' bulundu

Londra merkezli derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds’ın (QS) YÖK’ün talebiyle yaptığı alan bazlı değerlendirmede, Türkiye’den 10 üniversite (Ankara, Bilkent, Boğaziçi, Ege, Hacettepe, İTÜ, İstanbul, Koç, ODTÜ ve Sabancı üniversiteleri) dünyadaki bin üniversite arasında ilk 400’e girdi. Araştırmada, Türkiye’deki 186 üniversite arasından yalnızca 52’si uluslararası alanda değerlendirmeye uygun bulunurken; bunlardan 10 tanesi, 24 alanda rekabet edilebilir olarak nitelendirildi.

İlk bin içerisine 186 üniversiteden 10 tanesi girebildi

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre, dünyaca ünlü yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, ilk kez Türkiye’deki üniversiteleri “alan bazlı” olarak dünya üniversiteleri ile karşılaştırdı. QS Dünya Üniversite Sıralamaları’nın verilerine göre, dünyadaki ilk bin üniversite içerisine Türkiye’deki 186 üniversiteden 10 üniversite girebildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ilk sırada yer aldığı değerlendirmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Bu ülke ve bu milletin değerlerine yaslanamadığı için küresel bir marka haline gelme çabalarında da hedeflerine tam manasıyla ulaşamamıştır" sözleriyle eleştirdiği Boğaziçi Üniversitesi ise 4. sırada çıktı. Hazırlanan listeye göre dünyadaki bin üniversite ile yarışabilecek 10 üniversite ve en iyi oldukları alanlar şöyle:

1- İstanbul Teknik Üniversitesi – Maden Mühendisliği

2- ODTÜ – Maden Mühendisliği

3- Bilkent Üniversitesi – Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

4- Boğaziçi Üniversitesi – Elektrik elektronik Mühendisliği

5- Koç Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler /Arkeoloji

6- İstanbul Üniversitesi – Tıp/ Eczacılık /Eğitim/ Ziraat

7- Hacettepe Üniversitesi – Eğitim Fakültesi /Tıp /Eczacılık

8- Sabancı Üniversitesi – Mekanik Mühendisliği ve havacılık

9- Ege Üniversitesi – Tıp Fakültesi

10- Ankara Üniversitesi – Tıp Fakültesi