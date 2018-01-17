T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı'nın ‘yerli ve milli' eleştirisi yaptığı Boğaziçi Üniversitesi'ne YÖK'ten başarı ödülü

"Boğaziçi Üniversitesi ülke ve milletin değerlerine yaslanamadığı için uluslarası alanda beklediği yere gelememiştir"

17 Ocak 2018 00:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘yerli ve milli’ olmadığı için uluslararası alanda beklenen yere gelemediğini savunduğu Boğaziçi Üniversitesi’nin de aralarında yer aldığı 10 üniversite, Yüksek Öğretim Kurulu’ndan ‘Alan Odaklı Başarı Ödülü’ almaya hak kazandı. 

Boğaziçi Mezunları'nın 14. Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en iyi üniversitelerinden eğitim görmekle yerli ve milli duruş sahibi olmak, asla birbirinin zıttı değildir. Çünkü asıl mesele, fiziken nerede olduğunuzdan ziyade zihin olarak nerede durduğunuz meselesidir. Boğaziçi Üniversitesi ülke ve milletin değerlerine yaslanamadığı için uluslarası alanda beklediği yere gelememiştir" ifadelerini kullanmıştı.

52 üniversite 'değerlendirmeye uygun', 10 tanesi 'rekabet edilebilir' bulundu

Londra merkezli derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds’ın (QS) YÖK’ün talebiyle yaptığı alan bazlı değerlendirmede, Türkiye’den 10 üniversite (Ankara, Bilkent, Boğaziçi, Ege, Hacettepe, İTÜ, İstanbul, Koç, ODTÜ ve Sabancı üniversiteleri) dünyadaki bin üniversite arasında ilk 400’e girdi. Araştırmada, Türkiye’deki 186 üniversite arasından yalnızca 52’si uluslararası alanda değerlendirmeye uygun bulunurken; bunlardan 10 tanesi, 24 alanda rekabet edilebilir olarak nitelendirildi. 

İlk bin içerisine 186 üniversiteden 10 tanesi girebildi

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre, dünyaca ünlü yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, ilk kez Türkiye’deki üniversiteleri “alan bazlı” olarak dünya üniversiteleri ile karşılaştırdı. QS Dünya Üniversite Sıralamaları’nın verilerine göre, dünyadaki ilk bin üniversite içerisine Türkiye’deki 186 üniversiteden 10 üniversite girebildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ilk sırada yer aldığı değerlendirmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Bu ülke ve bu milletin değerlerine yaslanamadığı için küresel bir marka haline gelme çabalarında da hedeflerine tam manasıyla ulaşamamıştır" sözleriyle eleştirdiği Boğaziçi Üniversitesi ise 4. sırada çıktı. Hazırlanan listeye göre dünyadaki bin üniversite ile yarışabilecek 10 üniversite ve en iyi oldukları alanlar şöyle:

1- İstanbul Teknik Üniversitesi – Maden Mühendisliği
2- ODTÜ – Maden Mühendisliği
3- Bilkent Üniversitesi – Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
4- Boğaziçi Üniversitesi – Elektrik elektronik Mühendisliği
5- Koç Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler /Arkeoloji
6- İstanbul Üniversitesi – Tıp/ Eczacılık /Eğitim/ Ziraat
7- Hacettepe Üniversitesi – Eğitim Fakültesi /Tıp /Eczacılık
8- Sabancı Üniversitesi – Mekanik Mühendisliği ve havacılık
9- Ege Üniversitesi – Tıp Fakültesi
10- Ankara Üniversitesi – Tıp Fakültesi

ETİKETLER

boğaziçi üniversitesirecep tayyip erdoğanQuacquarelli Symondsyöküniversiteödül

İlgili Haberler

Erdoğan: Boğaziçi Üniversitesi, milletin değerlerine yaslanmadığı için beklediği yere gelemedi

"Belli bir fikrin savunucusu olanlara kapıyı aç, değilse kapıyı kapat..."

Erdoğan'ın "Milletin değerlerine yaslanmadı" diye eleştirdiği Boğaziçi Üniversitesi'nin rektöründen yanıt

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü, üniversitenin dünya sıralamasında yerini gösteren fotoğrafı paylaştı

Ahmet Hakan: Boğaziçi Üniversitesi'ni eleştiren Erdoğan'ın hedefi Ahmet Davutoğlu'ydu...

"Her başı sıkışan... Suçu Ahmet Davutoğlu’na atıp kurtuluyor"

Eski Boğaziçi rektörü Ergüder: Boğaziçi her zaman milli olmaya, Türkiye’nin sorunlarına eğilmeye çalıştı

"Maddi olanaksızlıklara rağmen hem Türkiye hem dünya sıralamasında başarılı"

Akşener: Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne bağırmadı, Davutoğlu'na bağırdı

"O çemkirmenin ardında Davutoğlu'na olan kızgınlık var"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24