Erdoğan'ın "Milletin değerlerine yaslanmadı" diye eleştirdiği Boğaziçi Üniversitesi'nin rektöründen yanıt

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Boğaziçi Üniversitesi, milletin değerlerine yaslanmadığı için beklediği yere gelemedi" eleştirisinin ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Mehmed Özkan akşam saatlerinde Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Boğaziçi Üniversiteliler Derneği’nin (BURA) 14. Olağan Genel Kurulu’na katılan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi için "Bu üniversitemiz açıkçası biraz zayıf kalmıştır. Bu ülke ve bu milletin değerlerine yaslanamadığı için küresel bir marka haline gelme çabalarında hedeflerine tam manasıyla ulaşamamıştır. Çok seslilikle, kendi ülkesine ve milletine yabancılık arasındaki çizgi doğru çizilmeden bunu başaramayız. Dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim görmekle yerli ve milli duruş sahibi olmak asla birbirinin zıttı değildir" demişti.

Erdoğan atamıştı

Erdoğan, öğretim üyerinin yüzde 90'ının katıldığı seçimlerde yüzde 86 oy alan ve YÖK tarafından tek isim olarak Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen Prof. Gülay Barbarosoğlu yerine Prof. Mehmed Özkan'ı Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atamıştı

Yanıt verdi

Erdoğan'ın, eleştirisinin ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan akşam saatlerinde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Rektör Prof. Özkan dün akşam saatlerinde Twitter hesabından 2018 US News & World Report’a göre Türkiye üniversiteleri sıralamasını paylaştı. Prof. Özkan’ın paylaştığı tweet’e göre Boğaziçi Üniversitesi dünyada 190’ıncı, Türkiye’deki üniversiteler arasında ise birinci sırada yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği de, resmi Twitter sayfasından "Boğaziçi Üniversitesi Gururumuzdur" yazılı bir mesaj paylaştı.

İşte Özkan'ın paylaştığı tweet;