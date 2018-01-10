Akşener: Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne bağırmadı, Davutoğlu'na bağırdı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Boğaziçi Üniversitesi, milletin değerlerine yaslanmadığı için beklediği yere gelemedi" sözleriyle ilgili olarak "Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne bağırmadı. O üniversiteden mezun olan Ahmet Davutoğlu'na bağırdı. O çemkirmenin ardında Davutoğlu'na olan kızgınlık var" dedi.

TIKLAYIN-Erdoğan: Boğaziçi Üniversitesi, milletin değerlerine yaslanmadığı için beklediği yere gelemedi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Kırıkkale İl Başkanlığı binasının açılışında konuştu. Yoğun kalabalık nedeniyle vatandaşlara teşekkür eden Akşener, "Biz güç verdiniz" dedi. İyi Parti'nin OHAL şartlarında, darbeye maruz kalmış bir ülkede yola çıktığını söyleyen Akşener, partisinin batı da CHP-AK Parti, Güneydoğu'da ise AK Parti-HDP arasına sıkışmış seçmene kuvvetli bir alternatif olduğunu belirtti.

"Bu kadarına millet evet demez"

Milletin isteği üzerine İyi Parti'nin kurulduğunu söyleyen Akşener, önlerine birçok engel çıkarıldığını ileri sürdü. Akşener, şöyle dedi:



"Sayın Erdoğan'a seslenmek isterim. Muhterem; başlangıcında 'Muhtar olamazsın' demişlerdi. Partini kurdun, insanlar sana yardım etti. O yardım edenleri korkutan olmadı. Valiler, emniyet müdürleri, tehdit etmedi. O insanlar işinden olmadı. Esnafa maliye gelmedi. Bu şartlar altında partini kurdun, o günden bugüne kadar mağduru oynuyorsun. Biz bir siyasi parti kurduk. Bu siyasi parti bina bulamıyor. Kirasını ödüyoruz, tehdit ediyorsunuz, ev sahibi vazgeçiyor. Şu otobüsün buraya gelmesi için onca problem çıkarılıyor. Şimdi dün seni mağdur ettiler, bu garip kadın senin yanındaydı. Bu millet seni Başbakan, Cumhurbaşkanı yaptı. Şimdi doymadın tek adam rejimini neye mal olursa olsun hayata geçirmeye çalışıyorsun. Buradan sesleniyorum; bu kadarına millet 'Evet' demez, 'Hayır' diyecek."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatında ilk defa milletle bu kadar ters düştüğünü iddia eden Akşener, "Girdin saraya çıkmıyorsun. Kapalı alanlarda muhtarlara konuşuyorsun. Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne bağırmadı. O üniversiteden mezun olan Ahmet Davutoğlu'na bağırdı. O çemkirmenin ardında Davutoğlu'na olan kızgınlık var" diye konuştu.

"En son ankette biz yüzde 20.5 civarındayız"

Açılışın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Akşener, parti olarak sürekli anket yaptırdıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:



"Bizdeki anketlerde bu dediğiniz şekilde değil. Anketler insana bir yol gösteriyor, yani nereye ulaşmanız lazım nerede eksiğiniz var, hangi seçmen kitlesine ne söylemeniz lazım. Hem oran hem de benim en son önümde bulunan anket de biz yüzde 20.5 civarındayız. Yaptırdığımız adres belli ücretini ödüyoruz. Bu sistem içerisinde şimdi ama ilginç bir şey var. Partimiz kurulmadan evvel yüzde 19.5 görünüyordu. Normalde partiler kurulduktan sonra düşerler, Ak Parti'nin kurulmasında da öyle olmuştu. Çünkü teşkilatlarda siz atarsınız öbürü küser bir silkelenme olur. Fakat bizde tersi oldu, bir puan artmış. Sebebi de şu, 'kurdurulmayacak' dendi kurulunca 'hah kuruldu' oldu. Şimdi de 'seçime sokulmayacak' diye bir iddia var. Bizim sandık güvenliğine dair eğitim sistemi kurduk. Yani 'İYİ Parti sandık eğitim merkezi' diye bir alan oluşturduk. Bu arada da seçmen kütüklerini istedik. Yüksek Seçim Kurulu'ndan istediğimiz tarih 5'i, onlar 8'inde bize cevap verdiler. O konuda haklılar, 'kongrelerini yapmadılar' konusunda haklılar. Bugün itibarıyla bizim seçime girmekle ilgili bir sorun yok. Seçime gireceğiz. İYİ Parti'ye el altından çelme takılır ama demin söylediğim gibi benim tanıdığım Erdoğan 'bir kadından korktu' diye kendine dedirtmez" dedi.(DHA)

