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Politika

Ahmet Hakan: Boğaziçi Üniversitesi'ni eleştiren Erdoğan'ın hedefi Ahmet Davutoğlu'ydu...

"Her başı sıkışan... Suçu Ahmet Davutoğlu’na atıp kurtuluyor"

09 Ocak 2018 08:25

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında listeye giren Boğaziçi Üniversitesi'ne ilişkin “Milletin değerlerine yaslanmadığı için uluslararası alanda beklediği yere gelememiştir” sözlerini tiye aldı. Erdoğan'a yanıt vermek için "Ben olsam Boğaziçi Üniversitesi mensuplarının yerinde..." diyen Hakan, "Sayın Cumhurbaşkanımız, söz konusu eleştirisinde üniversitemiz mezunlarından Ahmet Davutoğlu’nu hedef almıştır. Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde gösterdiği performansa bakarak bu yorumu ve değerlendirmeyi yapmıştır. Buradan bir genelleme çıkmaz. Üstümüze alınmıyoruz” diye bir açıklamayla yetinirim" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "Boğaziçi Üniversitesi’ne tavsiye: Siz de suçu Ahmet Davutoğlu’na atın" başlığıyla yayımlanan (8 Ocak 2018) yazısı şöyle:

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi için...

“Milletin değerlerine yaslanmadığı için uluslararası alanda beklediği yere gelememiştir” dedi.

*

Boğaziçi Üniversitesi mensupları, Erdoğan’ın bu eleştirisine cevap vermek için...

- Başarısız olduğumuz da nereden çıktı? Biz başarılıyız.

- Uluslararası sıralamada durumumuz şu...

- Türkiye’de birinciyiz.

Falan diye açıklama üstüne açıklama yapıyorlar.

*

Ben olsam Boğaziçi Üniversitesi mensuplarının yerinde...

“Sayın Cumhurbaşkanımız, söz konusu eleştirisinde üniversitemiz mezunlarından Ahmet Davutoğlu’nu hedef almıştır. Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde gösterdiği performansa bakarak bu yorumu ve değerlendirmeyi yapmıştır. Buradan bir genelleme çıkmaz. Üstümüze alınmıyoruz” diye bir açıklamayla yetinirim.

*

Nasıl olsa...

Son dönemde...

Her başı sıkışan...

Suçu Ahmet Davutoğlu’na atıp kurtuluyor.

*

Boğaziçi Üniversitesi de böyle yapsa...

Fena mı olur yani?

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