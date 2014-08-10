Cumhurbaşkanını ilk kez sandık belirleyecek

Türkiye, tarihinde ilk kez cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gidecek. Yaklaşık 53 milyon seçmen 3 aday arasından seçim yapacak.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresi 28 Ağustos’ta dolacak. 2007 yılında anayasa değişikliği için yapılan referandum sonucu gerçekleşen değişiklikle, Türkiye tarihinde ilk kez cumhurbaşkanını halk oylamasıyla seçilecek. 12. cumhurbaşkanını belirlemek için Türkiye saatler sonra başına gidecek. 52 milyon 894 bin 115 seçmen, 165 bin 108 sandıkta oy kullanacak.

Üç aday yarışıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP ve MHP'nin desteğiyle yola çıkan Ekmeleddin İhsanoğlu ve HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın yarışacağı seçimde, vatandaşlar TC kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki belgeler ile oy kullanabilecek.



Bu seçimde ilk defa oy pusulalarında adayların fotoğrafları yer alacak. YSK'da çekilen kura sonucunda pusulanın ilk sırasında Erdoğan, ikinci sırasında Demirtaş, üçüncü sırasında İhsanoğlu'nun fotoğrafı bulunuyor.

Yurtdışında yaşayanlar da bulundukları ülkelerde oylarını kullandı. Vatandaşların kullandığı ve uçaklarla Ankara'ya getirilen oylar, Türkiye'deki seçimin tamamlanmasının ardından buradaki oylarla birlikte sayılacak.

Türkiye'nin her yerinde aynı saatte oy kullanılacak

YSK bu seçimde doğu illerinde daha erken oy kullanmasına ilişkin düzenleme öngörmedi. Bu kapsamda tüm Türkiye'de oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Her seçmen hangi sandık seçmen listesine yazılmış ise ancak o sandıkta oy kullanacak.

İlk tur olmazsa ikinci turda seçilecek

Seçimde geçerli oyların çoğunluğunu (yüzde 50+1 oy) alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. Cumhurbaşkanı geçici sonuçları YSK tarafından 11 Ağustos'ta, kesin sonuçlar ise 15 Ağustos'ta ilan edilecek.



İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci tura geçilecek. İkinci tur yurtdışında 17 Ağustos'ta başlayacak. Yurtdışında oy verme işlemi 20 Ağustos'ta sona erecek. Yurtiçinde ise 24 Ağustos’ta ikinci oylama yapılacak.



Bu oylamaya, ilk tur yarışında en çok oy alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.