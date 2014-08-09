Oy kullanırken bilmeniz gereken her şey

Türkiye ’de vatandaşlar, yarın ilk kez cumhurbaşkanı seçmek üzere sandık başına gidecek. ABD modeli, bağış ve yardım kampanyalı seçim için 52 milyon 894 bin 115 seçmen, 165 bin 108 sandıkta, 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanacak. Seçim için 18 milyonu fazladan, yurtiçi, yurtdışı ve gümrükler için ayrı ayrı olmak üzere 75 milyon 708 bin 180 birleşik oy pusulası basıldı.



Hürriyet'te yer alan habere göre, seçmenlere bir zarf ve bileşik oy pusulası verilecek. Zarf ve oy pusulasının üstünde YSK mührü olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Mühürsüz oylar geçersiz sayılacak.

2. tura kalırsa 24 Ağustos'ta 'evet', 'hayır' denecek

Seçimin ilk turu yarın gerçekleştirilecek. Bu turda hiçbir aday geçerli oyların salt çoğunluğunu alamazsa 2’nci tur 24 Ağustos Pazar günü yapılacak. 2’nci tura kalınması ve 2 adaydan birinin çekilmesi halinde ise seçim referanduma dönüşecek. Halk bu tek aday için ‘evet’ ya da ‘hayır’ diyecek.

Öncelikli oy kullanacak olanlar

Seçmenler, sandık kurulu önüne kurul başkanınca sırayla ve birer birer içeri alınacak. Hamileler, hastalar, engelliler, yaşlıların yanı sıra sandıkta görevli güvenlik görevlileri öncelikli oy kullanacak.



Saat 17.00’den sonra hâlâ sandık başında bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

Yanınızda bulundurmanız gereken belgeler

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan ‘nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, basın kartı, avukatlık kimlik belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biri’ ile oy kullanılacak.

Nasıl oy kullanacaksınız?

Her seçmen, hangi sandık seçmen listesine yazılmışsa ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Seçmen sandık kuruluna kimliğini verecek. Sandık kurulu başkanı, seçmene kapalı oy verme yerine girmeden önce, oy pusulasını, zarfını ve tercih belirten mührü verecek, nasıl oy kullanması gerektiğini anlatacak.



Buna göre seçmen, oy pusulasında tercih ettiği kısmın üzerine, aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle ‘tercih’ veya ‘evet’ mührünü basacak.



Oy pusulasında, mühür dışında herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması durumunda oy geçersiz sayılacak. Oy pusulası düzgün bir şekilde katlanıp zarfa konulacak ve yapıştırıldıktan sonra sandığa atılacak.

Geçersiz sayılacak oylar

Mühür dışında herhangi bir yerine imza atılıp, işaret koyulan oylarla, oy zarfına oy pusulası dışında herhangi bir şey konulması durumunda oy geçersiz sayılacak. Hata durumunda seçmene yeni bir oy pusulası verilmeyecek.





Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesinin yasak olduğu ve cezasının bulunduğu, bu tür cihazlar varsa oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere bırakılması gerektiği seçmenlere bildirilecek.